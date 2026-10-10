El Ministerio para la Transición Ecológica analiza 10 estaciones en Ceuta: el precio de la gasolina 95 oscila entre 1.604 €/L y 1.624 €/L, y el diésel entre 1.709 €/L y 1.734 €/L (datos correspondientes al domingo, 11 de octubre de 2026).

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Para quienes vayan a repostar, comparar con el precio medio ayuda a localizar las opciones más económicas en la ciudad.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

El precio medio de la gasolina 95 en Ceuta es de 1.619 €/L. Las estaciones con los precios más bajos son:

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ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.623 €/L

Gasolina 98

El promedio de la gasolina 98 en la ciudad es de 1.645 €/L. Las cinco estaciones con menor precio son:

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.653 €/L

Diésel

En diésel (gasóleo A) el precio medio es de 1.725 €/L. Las estaciones más económicas son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.728 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €/L

Las más caras

El informe registra también los precios más altos de gasolina 95, que alcanzaron 1.624 €/L en estas estaciones:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €/L

Consejos

Compara por tipo de combustible : el precio medio difiere entre gasolina 95, gasolina 98 y diésel, y el orden de las estaciones más baratas cambia según el carburante.

: el precio medio difiere entre gasolina 95, gasolina 98 y diésel, y el orden de las estaciones más baratas cambia según el carburante. Revisa el rango mínimo-máximo : en gasolina 95 la diferencia entre el precio más bajo y el más alto llega a 20 céntimos.

: en gasolina 95 la diferencia entre el precio más bajo y el más alto llega a 20 céntimos. Planifica la ruta: si tiene varias estaciones del listado cerca, el ahorro puede compensar el desplazamiento, sobre todo si reposta con frecuencia.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, domingo 11 de octubre de 2026).

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