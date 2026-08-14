Este sábado, 15 de agosto de 2026, el precio medio en Ceuta es: Gasolina 95 — 1.563 €/L; Gasolina 98 — 1.595 €/L; Diésel (Gasóleo A) — 1.659 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica con datos de 10 gasolineras.

El listado siguiente recoge las estaciones con los precios más competitivos y las más caras dentro del muestreo oficial. Hemos mantenido las cifras y direcciones tal como aparecen en la fuente.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Rango observado: 1.549 €/L (mínimo) — 1.568 €/L (máximo); promedio: 1.563 €/L.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.549 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.549 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.564 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.564 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.567 €/L

Gasolina 98

Promedio: 1.595 €/L. Los precios van de 1.589 €/L a 1.597 €/L en las estaciones del muestreo.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.589 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.589 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.597 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.597 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.597 €/L

Diésel

Promedio del muestreo: 1.659 €/L. Entre las estaciones más económicas en diésel el rango registrado fue de 1.654 €/L a 1.657 €/L.

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.654 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.654 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.657 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.657 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.657 €/L

Las más caras

En el conjunto observado para Gasolina 95, estas son las estaciones con los precios más altos.

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.568 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.567 €/L

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.567 €/L

La diferencia entre el mínimo y el máximo detectados en Gasolina 95 es de 19 céntimos por litro (de 1.549 a 1.568), relevante si repostas con frecuencia o en grandes volúmenes.

Consejos

Compara antes de repostar: en esta jornada, ON365 y CEPSA figuran entre las opciones más baratas en 95; CEPSA también destaca en diésel.

en esta jornada, ON365 y CEPSA figuran entre las opciones más baratas en 95; CEPSA también destaca en diésel. Calcula el coste real: valora la diferencia de precio frente a la distancia hasta la estación; si la variación es mínima, quizá no compense desplazarse.

valora la diferencia de precio frente a la distancia hasta la estación; si la variación es mínima, quizá no compense desplazarse. Revisa el carburante adecuado: Gasolina 95, 98 y Gasóleo A tienen precios distintos; usa el indicado para tu vehículo.

Gasolina 95, 98 y Gasóleo A tienen precios distintos; usa el indicado para tu vehículo. Actualiza la consulta: los precios pueden variar; la referencia de hoy procede del Ministerio para la Transición Ecológica (datos del 15/08/2026).

Origen de la información: Ministerio para la Transición Ecológica.