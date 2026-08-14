Este sábado, 15 de agosto de 2026, el precio de la luz se mueve en un día con clara dualidad: un precio medio de 0,1406 €/kWh que convive con horas muy baratas a mediodía y con un pico más caro por la noche. Según el semáforo de la jornada (AMARILLO), es un buen momento para ajustar rutinas domésticas y concentrar el consumo en los tramos más convenientes.

La señal para ahorrar es bastante directa: la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0068 €/kWh. En el lado contrario, la hora más cara es de 21:00 a 22:00, con 0,2563 €/kWh, por lo que conviene evitar, en la medida de lo posible, los consumos intensivos justo en esa franja.

Horas clave para ahorrar: el tramo “casi regalado” y el punto a evitar

Hoy, la ventana más interesante para el consumo del hogar está en el 13:00 – 16:00, que además es la franja más económica del día con un precio de 0,0069 €/kWh. Es el horario en el que encajan mejor tareas como programar lavadora o lavavajillas, y también aprovechar para poner en marcha electrodomésticos sin prisas.

En cambio, el día marca un “avisador” claro para la noche: entre 21:00 y 22:00 se alcanza el máximo de la jornada (0,2563 €/kWh). Evitar esa franja puede ayudar a que el coste final no se dispare, especialmente si sueles coincidir en casa con consumos de calefacción/ACS eléctricos o con el grueso del uso del horno cuando cae la tarde.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la mañana al pico nocturno

Madrugada y primeras horas: los precios se sitúan en valores moderados-alts respecto al mediodía, con tramos como 06:00 – 07:00 (0,2086 €/kWh) y 07:00 – 08:00 (0,215 €/kWh), mientras que ya aparece una caída clara hacia el final de la mañana.

Mañana: la tendencia mejora con fuerza. Destacan los niveles más bajos del día alrededor del arranque del mediodía, especialmente desde 11:00 – 12:00 (0,0069 €/kWh) y 12:00 – 13:00 (0,0075 €/kWh). Es decir, la mañana deja “la autopista” abierta hacia el tramo barato.

Tarde: es el mejor momento para programar. Desde 13:00 – 16:00 se mantiene la franja de precios mínimos (con 14:00 – 15:00 como la hora más barata, 0,0068 €/kWh). Después, el precio empieza a subir gradualmente y ya no es tan recomendable para consumos intensivos.

Noche: llega la parte cara. A partir de 18:00 el coste empieza a repuntar (por ejemplo, 18:00 – 19:00 con 0,1488 €/kWh), y el salto se nota más al acercarse al pico: 20:00 – 21:00 se mueve en 0,2371 €/kWh y el máximo llega en 21:00 – 22:00 con 0,2563 €/kWh. A partir de ahí, el precio baja ligeramente en 22:00 – 23:00 (0,2385 €/kWh), pero sigue por encima de los tramos del mediodía.

Precio de la luz por horas (sábado, 15/08/2026)