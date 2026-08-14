Resultados de la Segunda División (Regular Season – Jornada 1) | 14/08/2026

Castellón derrotó 0-1 al Real Sociedad II el viernes, 14 de agosto de 2026; fue el único partido disputado de la primera jornada de la Segunda División.

Marcadores de la jornada

Real Sociedad II 0 – 1 Castellón

Duelo destacado

La victoria otorga a Castellón los tres primeros puntos del campeonato, mientras que el Real Sociedad II arranca la temporada sin sumar. Al ser el único encuentro del día, el resultado concentró la atención sobre ambos equipos. Este comienzo condiciona ligeramente la lectura inicial de la tabla y servirá como referencia para evaluar el rendimiento de las plantillas en las siguientes jornadas. La próxima fecha será clave para confirmar si Castellón mantiene el ritmo mostrado en este estreno.