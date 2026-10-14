Ceuta afronta este jueves 15 de octubre de 2026 con un precio medio de la luz de 0,2209 €/kWh, según los datos del Semáforo Selectra. El comportamiento de la jornada está marcada por una ventana de ahorro en la segunda mitad de la tarde y un tramo claramente más caro al final del día.
⚡ Precio de la luz en Ceuta
En Ceuta y Melilla el precio regulado (PVPC) y las franjas horarias no son los mismos que en la península: la punta va de 11 a 15 h y de 19 a 23 h. Hoy, en Ceuta, la hora más barata es de 15:00 a 16:00 (0,0741 €/kWh) y la más cara de 20:00 a 21:00.
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El Semáforo Selectra sitúa el día en ROJO. Para ajustar consumos en casa, conviene concentrar las tareas de mayor potencia en las horas recomendables y evitar el tramo de 20:00 a 21:00, donde se registra el precio más alto.
Horas clave para ahorrar hoy: la tarde concentra el mejor coste
Según el Semáforo Selectra, las mejores horas para reducir el gasto son 14:00-15:00, que marca el mínimo de la jornada con 0,0634 €/kWh. También destaca la franja más económica: 14:00-17:00 con 0,0837 €/kWh, útil para planificar consumos como lavadoras, lavavajillas o encendidos puntuales que se puedan programar.
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En el lado opuesto, la hora a evitar es 20:00-21:00, con el precio más alto del día: 0,3944 €/kWh. Es el tramo en el que más se nota el impacto si se acumulan electrodomésticos de mayor consumo o si se mantiene la climatización con cargas altas.
Evolución por tramos del día: de la mañana irregular a la noche más cara
Madrugada: el precio se mantiene relativamente contenido en las primeras horas, con valores que van desde niveles cercanos a 0,17 a 0,20 €/kWh. Aun así, no es la parte más barata del día frente a la tarde.
Mañana: la energía se encarece de forma progresiva hacia las primeras horas del día y alcanza máximos de la mañana en torno a la franja 08:00-09:00, antes de volver a bajar hacia el mediodía.
Tarde: es el tramo más favorable. Desde 14:00 se entra en la zona de precios más bajos, con la hora más barata entre 14:00 y 15:00, y se prolonga una franja económica hasta 17:00. Es el periodo más adecuado para programar tareas domésticas y reducir consumo fuera de ese rango.
Noche: tras el descenso de la tarde, el precio sube con fuerza en el tramo previo a la cena. El punto de mayor coste llega entre 20:00 y 21:00 y se mantiene en niveles altos también en las horas posteriores.
Precio de la luz por horas (jueves, 15/10/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,2032 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1919 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1833 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1772 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1742 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1839 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,2177 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,2712 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,3197 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,2555 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,252 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,177 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1478 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,1205 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0634 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0741 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,1136 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,1838 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,3242 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,3817 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,3944 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,3574 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,2734 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,2598 €/kWh