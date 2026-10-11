El domingo 11 de octubre de 2026 la noche televisiva arranca con un predominio de informativos y culmina con cine y programas de análisis, con telediarios presentes de forma continua en la parrilla.

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La primera referencia aparece sobre las 20:30, cuando La 1 emite Aquí la tierra. Desde las 21:00 varias cadenas reparten el pulso informativo; más adelante se alternan deporte, meteorología, divulgación y cine, y la parte final queda ocupada por espacios como Cuarto milenio, Salvados u Órbita Laika.

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En Ceuta, con el tiempo de desplazamiento habitual de un domingo y la costumbre de cenar antes de las grandes ofertas, conviene escoger un informativo y, después, moverse por temática: interés local y actualidad, divulgación o debate y, por último, un cierre de cine o entretenimiento.

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La 1

La 1 inicia la franja con un programa vinculado al territorio y entra luego en modo informativo. A las 20:30 comienza Aquí la tierra y, a continuación, a las 20:55 se emite el Telediario 2. Más tarde, a las 21:50, aparece Teledeporte 2 y a las 22:00 la cadena ofrece cine.

A las 22:00 se proyecta Aquaman y el reino perdido, una alternativa para cambiar de registro tras la información y el deporte.

20:30 Aquí la tierra (inicio de franja)

Aquí la tierra (inicio de franja) 20:55 Telediario 2 (referencia informativa)

Telediario 2 (referencia informativa) 21:50 Teledeporte 2 (deporte)

Teledeporte 2 (deporte) 22:00 Aquaman y el reino perdido (cine)

La 2

La 2 ordena la noche alrededor de la divulgación y los programas de conversación. Comienza a las 20:10 con Arqueomanía, sigue a las 20:40 con Sin Plan y progresa hacia contenidos de mayor calado con Generación Jarcha a las 21:30.

Órbita Laika aparece con varias emisiones en la ventana nocturna —incluye un pase repetido a las 22:30— y el cierre temático llega con Juego de Ladrones a las 00:40.

20:10 Arqueomanía (divulgación)

Arqueomanía (divulgación) 21:30 Generación Jarcha (contenidos de cultura)

Generación Jarcha (contenidos de cultura) 22:30 Órbita Laika (ciencia y conocimiento)

Órbita Laika (ciencia y conocimiento) 00:40 Juego de Ladrones (cine)

Antena 3

Antena 3 centra la primera parte de la noche en información y servicio y luego pasa a debate y ficción. A las 21:00 emite A3 Noticias Fin de Semana, seguido de Deportes 2 a las 21:45 y Tu tiempo con Roberto Brasero a las 21:55.

En la franja principal, a las 22:10 se emite El Secreto, que vuelve a la parrilla a las 00:13, lo que permite ajustarlo al ritmo del día.

21:00 A3 Noticias Fin de Semana (información)

A3 Noticias Fin de Semana (información) 21:45 Deportes 2 (deporte)

Deportes 2 (deporte) 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero (meteorología)

Tu tiempo con Roberto Brasero (meteorología) 22:10 El Secreto (programación principal)

Cuatro

Cuatro combina informativos y seguimiento del día con entretenimiento y análisis posterior. A las 20:00 arranca con Noticias cuatro, continúa con Eldesmarque cuatro a las 20:55 y ofrece El tiempo a las 21:10, útil para encajar la noche con la previsión en Ceuta.

El debate y el misterio ocupan la franja de las 21:15 a las 21:40 con Cuarto milenio: arrancando la nave y Cuarto milenio.

20:00 Noticias cuatro (arranque informativo)

Noticias cuatro (arranque informativo) 20:55 Eldesmarque cuatro (deporte)

Eldesmarque cuatro (deporte) 21:10 El tiempo (servicio)

El tiempo (servicio) 21:40 Cuarto milenio (misterio/análisis)

Telecinco

Telecinco plantea una noche con base informativa y ofertas de entretenimiento. A las 20:00 se emite Rueda la letra y a las 21:00 Informativos telecinco.

Después, a las 21:30 llega Eldesmarque telecinco y a las 21:40 El tiempo. El punto de giro es a las 22:00 con El Puente de las Emociones de Chiqui en ‘Supervivientes All Stars’, la referencia del domingo para los seguidores del reality.

20:00 Rueda la letra (entretenimiento)

Rueda la letra (entretenimiento) 21:00 Informativos telecinco (información)

Informativos telecinco (información) 21:30 Eldesmarque telecinco (deporte)

Eldesmarque telecinco (deporte) 22:00 El Puente de las Emociones de Chiqui en ‘Supervivientes All Stars’ (entretenimiento)

laSexta

laSexta combina información de fin de semana, deportes y meteorología antes de apostar por análisis y entrevista. A las 20:00 emite laSexta Noticias Fin de Semana, a las 21:05 laSexta Deportes y a las 21:20 laSexta Meteo.

El programa propio de la cadena, Salvados, aparece en varios pases a lo largo de la noche: 21:30, 22:40, 23:55 y 00:55, lo que facilita mantener el mismo estilo de contenido sin cambiar de canal.

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana (información)

laSexta Noticias Fin de Semana (información) 21:05 laSexta Deportes (deporte)

laSexta Deportes (deporte) 21:20 laSexta Meteo (meteorología)

laSexta Meteo (meteorología) 21:30 Salvados (análisis)

Con esta parrilla, el domingo 11 de octubre de 2026 ofrece alternativas claras según el momento: empezar con un programa de territorio o con la información general, encajar el deporte y el tiempo alrededor de las 21:00 y buscar el análisis o el cine ya más entrados en la noche. Para la ciudad, esta combinación facilita seguir lo relevante sin perder el ritmo del día y con margen para elegir según si se prefiere informarse, profundizar o cerrar con ficción.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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