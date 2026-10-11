El domingo 11 de octubre de 2026 la noche televisiva arranca con un predominio de informativos y culmina con cine y programas de análisis, con telediarios presentes de forma continua en la parrilla.
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La primera referencia aparece sobre las 20:30, cuando La 1 emite Aquí la tierra. Desde las 21:00 varias cadenas reparten el pulso informativo; más adelante se alternan deporte, meteorología, divulgación y cine, y la parte final queda ocupada por espacios como Cuarto milenio, Salvados u Órbita Laika.
En Ceuta, con el tiempo de desplazamiento habitual de un domingo y la costumbre de cenar antes de las grandes ofertas, conviene escoger un informativo y, después, moverse por temática: interés local y actualidad, divulgación o debate y, por último, un cierre de cine o entretenimiento.
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La 1
La 1 inicia la franja con un programa vinculado al territorio y entra luego en modo informativo. A las 20:30 comienza Aquí la tierra y, a continuación, a las 20:55 se emite el Telediario 2. Más tarde, a las 21:50, aparece Teledeporte 2 y a las 22:00 la cadena ofrece cine.
A las 22:00 se proyecta Aquaman y el reino perdido, una alternativa para cambiar de registro tras la información y el deporte.
- 20:30 Aquí la tierra (inicio de franja)
- 20:55 Telediario 2 (referencia informativa)
- 21:50 Teledeporte 2 (deporte)
- 22:00 Aquaman y el reino perdido (cine)
La 2
La 2 ordena la noche alrededor de la divulgación y los programas de conversación. Comienza a las 20:10 con Arqueomanía, sigue a las 20:40 con Sin Plan y progresa hacia contenidos de mayor calado con Generación Jarcha a las 21:30.
Órbita Laika aparece con varias emisiones en la ventana nocturna —incluye un pase repetido a las 22:30— y el cierre temático llega con Juego de Ladrones a las 00:40.
- 20:10 Arqueomanía (divulgación)
- 21:30 Generación Jarcha (contenidos de cultura)
- 22:30 Órbita Laika (ciencia y conocimiento)
- 00:40 Juego de Ladrones (cine)
Antena 3
Antena 3 centra la primera parte de la noche en información y servicio y luego pasa a debate y ficción. A las 21:00 emite A3 Noticias Fin de Semana, seguido de Deportes 2 a las 21:45 y Tu tiempo con Roberto Brasero a las 21:55.
En la franja principal, a las 22:10 se emite El Secreto, que vuelve a la parrilla a las 00:13, lo que permite ajustarlo al ritmo del día.
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana (información)
- 21:45 Deportes 2 (deporte)
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero (meteorología)
- 22:10 El Secreto (programación principal)
Cuatro
Cuatro combina informativos y seguimiento del día con entretenimiento y análisis posterior. A las 20:00 arranca con Noticias cuatro, continúa con Eldesmarque cuatro a las 20:55 y ofrece El tiempo a las 21:10, útil para encajar la noche con la previsión en Ceuta.
El debate y el misterio ocupan la franja de las 21:15 a las 21:40 con Cuarto milenio: arrancando la nave y Cuarto milenio.
- 20:00 Noticias cuatro (arranque informativo)
- 20:55 Eldesmarque cuatro (deporte)
- 21:10 El tiempo (servicio)
- 21:40 Cuarto milenio (misterio/análisis)
Telecinco
Telecinco plantea una noche con base informativa y ofertas de entretenimiento. A las 20:00 se emite Rueda la letra y a las 21:00 Informativos telecinco.
Después, a las 21:30 llega Eldesmarque telecinco y a las 21:40 El tiempo. El punto de giro es a las 22:00 con El Puente de las Emociones de Chiqui en ‘Supervivientes All Stars’, la referencia del domingo para los seguidores del reality.
- 20:00 Rueda la letra (entretenimiento)
- 21:00 Informativos telecinco (información)
- 21:30 Eldesmarque telecinco (deporte)
- 22:00 El Puente de las Emociones de Chiqui en ‘Supervivientes All Stars’ (entretenimiento)
laSexta
laSexta combina información de fin de semana, deportes y meteorología antes de apostar por análisis y entrevista. A las 20:00 emite laSexta Noticias Fin de Semana, a las 21:05 laSexta Deportes y a las 21:20 laSexta Meteo.
El programa propio de la cadena, Salvados, aparece en varios pases a lo largo de la noche: 21:30, 22:40, 23:55 y 00:55, lo que facilita mantener el mismo estilo de contenido sin cambiar de canal.
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana (información)
- 21:05 laSexta Deportes (deporte)
- 21:20 laSexta Meteo (meteorología)
- 21:30 Salvados (análisis)
Con esta parrilla, el domingo 11 de octubre de 2026 ofrece alternativas claras según el momento: empezar con un programa de territorio o con la información general, encajar el deporte y el tiempo alrededor de las 21:00 y buscar el análisis o el cine ya más entrados en la noche. Para la ciudad, esta combinación facilita seguir lo relevante sin perder el ritmo del día y con margen para elegir según si se prefiere informarse, profundizar o cerrar con ficción.
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.