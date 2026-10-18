Programación TV hoy, domingo 18 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:30 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 22:00 Aguas oscuras
- 00:00 Spotlight
La 2
- 20:10 Arqueomanía
- 20:40 Sin Plan
- 21:30 Piedad Isla revelada
- 22:30 Órbita Laika
- 23:25 Órbita Laika
- 00:25 Sonrisas y lágrimas
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 El Secreto
- 00:13 El Secreto
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:55 Eldesmarque cuatro
- 21:10 El tiempo
- 21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave
- 21:40 Cuarto milenio
Telecinco
- 20:00 Rueda la letra
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Supervivientes all stars. conexión honduras
laSexta
- 20:00 laSexta noticias fin de semana
- 21:05 laSexta deportes
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:30 Salvados
- 22:40 Salvados
- 23:55 Salvados
- 00:50 Salvados
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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