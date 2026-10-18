Programación TV hoy, domingo 18 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:30 Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 22:00 Aguas oscuras

Aguas oscuras 00:00 Spotlight

La 2

20:10 Arqueomanía

Arqueomanía 20:40 Sin Plan

Sin Plan 21:30 Piedad Isla revelada

Piedad Isla revelada 22:30 Órbita Laika

Órbita Laika 23:25 Órbita Laika

Órbita Laika 00:25 Sonrisas y lágrimas

Antena 3

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

A3 Noticias Fin de Semana 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 El Secreto

El Secreto 00:13 El Secreto

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:55 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:10 El tiempo

El tiempo 21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave

Cuarto milenio: arrancando la nave 21:40 Cuarto milenio

Telecinco

20:00 Rueda la letra

Rueda la letra 21:00 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 22:00 Supervivientes all stars. conexión honduras

laSexta

20:00 laSexta noticias fin de semana

laSexta noticias fin de semana 21:05 laSexta deportes

laSexta deportes 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:30 Salvados

Salvados 22:40 Salvados

Salvados 23:55 Salvados

Salvados 00:50 Salvados

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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