La parrilla de este jueves 15 de octubre de 2026 propone empezar con noticias, ajustar el ritmo con deportes o el tiempo y reservar la parte más intensa para el prime time y la madrugada.

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Plan recomendado: combina un informativo temprano, un programa de prime time y remata con ficción o debate ya entrada la noche.

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Para Ceuta, ese orden facilita compaginar la programación con la vuelta a casa y los momentos de preparación diaria, y permite adaptar la elección según el día y la hora.

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La siguiente lista recoge la parrilla por cadena, con las horas tal y como figuran.

La 1

20:25 Aquí la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 La revuelta

23:00 El perro andaluz by manu sanchez

00:10 El perro andaluz by manu sanchez

Imprescindibles: Telediario 2 (20:55) para arrancar con información; Teledeporte 2 (21:40) si prefieres lo deportivo antes del prime time; y La revuelta (21:45) como opción central. El perro andaluz by manu sanchez ofrece dos pases, a las 23:00 y a las 00:10, para cerrar la noche.

La 2

20:40 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:00 Cifras y letras

22:40 El perro del hortelano

22:40 El perro del hortelano

Imprescindibles: si buscas retos mentales, Trivial Pursuit (20:40) abre el bloque de juegos. Cifras y letras se emite en dos entregas consecutivas (21:30 y 22:00). El perro del hortelano figura en la parrilla a las 22:40 (aparece dos veces en la lista).

Antena 3

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 Las hijas de la criada

00:15 Las hijas de la criada

01:30 Allí abajo

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) para un arranque ligero; Antena 3 Noticias 2 (21:00) seguido de Deportes 2 (21:30) si quieres información y deporte. El prime time incluye El Hormiguero (21:45) y la ficción nocturna con Las hijas de la criada a las 23:00 y 00:15.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

20:45 Eldesmarque cuatro

21:00 El tiempo

21:10 Horizonte

Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00) marca el inicio informativo; Eldesmarque cuatro (20:45) cubre la parte deportiva. El tiempo (21:00) y Horizonte (21:10) sirven para planificar la noche en Ceuta.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

21:05 Informativos telecinco

21:25 Informativos telecinco. el cierre

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

21:45 Supervivientes all stars

Imprescindibles: para entretenimiento inmediato, ¡allá tú! (20:00). Si prefieres información, Informativos telecinco (21:05) y su cierre a las 21:25 estructuran la franja. El prime time se centra en Supervivientes all stars (21:45).

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Pesadilla en la cocina

00:45 Pesadilla en la cocina

Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00 (20:00) para la información de arranque; laSexta Clave (21:00) y El Intermedio (21:30) para análisis y debate. Pesadilla en la cocina ofrece dos pases nocturnos, a las 23:00 y 00:45.

Cierre para decidir rápido

Una estrategia sencilla para esta noche en Ceuta: sigue un informativo entre las 20:00 y las 21:05 según la cadena; después, pasa por deportes o tiempo; y elige un programa de prime time como eje.

Con la parrilla disponible, la elección final depende de tus preferencias: debate y análisis en laSexta y Cuatro, concursos y ficción en Antena 3, entretenimiento en Telecinco, o juegos familiares en La 2.

Fuentes: parrilla de programación facilitada por cadenas (La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta) para el jueves 15 de octubre de 2026.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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