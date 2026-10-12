Lunes 12 de octubre de 2026: la programación de prime time se organiza en tres ejes claros: telediarios y debates, concursos y entretenimiento, y cine. Para la audiencia de Ceuta, la decisión pasa por encajar esa oferta con el resto del día y el ritmo de la casa.

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La parrilla arranca temprano con noticiarios y mantiene actividad con deportes y entrevistas. Algunos canales apuestan por conversación y actualidad; otros, por cine y entretenimiento.

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La 1: noticias y cocina como puerta de entrada

La 1

En La 1 el prime time informativo arranca a las 20:55 con Telediario 2, seguido por la franja deportiva y un cambio a un tono más cercano por la noche.

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20:55 Telediario 2 : primera referencia para estar al tanto.

: primera referencia para estar al tanto. 21:45 Teledeporte 2 : plan si el deporte encaja en tu noche.

: plan si el deporte encaja en tu noche. 22:50 Calentando fogones : opción más ligera, centrada en el “día a día” televisivo.

: opción más ligera, centrada en el “día a día” televisivo. 21:50 / 01:20 Masterchef celebrity legends: concurso para alargar la sesión si te apetece mantener la tensión de formato.

Si prefieres empezar con información, mantén Telediario 2; si buscas continuidad en formato, Masterchef celebrity legends ofrece una secuencia más estable.

La 2: letras, cifras y cine clásico

La 2

La La 2 propone juegos y cultura: Trivial Pursuit y Cifras y letras dominan el inicio de la noche, con cine clásico para quien cambia de registro.

20:40 Trivial Pursuit : entrada ligera y de preguntas.

: entrada ligera y de preguntas. 21:30 y 22:00 Cifras y letras : plan “de mesa”, con espacio para seguir el juego.

: plan “de mesa”, con espacio para seguir el juego. 22:30 Cine clásico : opción para cambiar a un tono más cinematográfico.

: opción para cambiar a un tono más cinematográfico. 00:20 Versión española y 00:45 El faro de las orcas: alternativas para cerrar la noche con otro tipo de propuestas.

Cifras y letras encaja si buscas algo pausado y participativo; el cine clásico a las 22:30 cambia la dinámica hacia la narrativa cinematográfica.

Antena 3: informativos y el bloque de entretenimiento

Antena 3

Antena 3 centra su propuesta informativa en 21:00 Antena 3 Noticias 2 y enlaza deporte y espacios de entretenimiento hasta El Hormiguero.

21:00 Antena 3 Noticias 2 : referencia informativa del canal.

: referencia informativa del canal. 21:30 Deportes 2 : si prefieres un tramo deportivo.

: si prefieres un tramo deportivo. 21:45 El Hormiguero : opción de entretenimiento en cadena.

: opción de entretenimiento en cadena. 23:00 En tierra lejana y 00:38 En tierra lejana: propuesta para quien quiere mantener el hilo hasta tarde.

Una opción habitual es combinar las noticias a las 21:00 con El Hormiguero para un tramo informativo seguido de entretenimiento.

Cuatro: actualidad local y deporte con ritmo propio

Cuatro

En Cuatro la noche comienza con Eldesmarque cuatro y sigue con clima y espacios de análisis; la previsión meteorológica incluye referencias prácticas para Ceuta.

20:45 Eldesmarque cuatro : arranque de actualidad.

: arranque de actualidad. 21:00 El tiempo : consulta práctica para Ceuta y alrededores.

: consulta práctica para Ceuta y alrededores. 21:10 Horizonte : espacio para seguir el hilo temático.

: espacio para seguir el hilo temático. 23:00 En el punto de mira: última opción del canal para cerrar con análisis.

Si buscas servicio y debate, comienza por El tiempo y continúa con Horizonte; para cerrar con análisis, En el punto de mira es la alternativa.

Telecinco: informativos y apuesta por entretenimiento

Telecinco

Telecinco organiza la noche en torno a sus informativos y a continuidades de entretenimiento que ocupan la franja posterior.

21:05 Informativos telecinco y 21:25 Informativos telecinco. el cierre : bloque informativo completo.

y : bloque informativo completo. 21:50 First dates : entretenimiento de ritmo social.

: entretenimiento de ritmo social. 23:00 La isla de las tentaciones : si tu plan es seguir un formato de tensión televisiva.

: si tu plan es seguir un formato de tensión televisiva. 21:30 Eldesmarque telecinco y 21:40 El tiempo: combinación útil si quieres mezclar información y práctica.

Para priorizar noticias, quédate con los informativos y su cierre; quienes busquen entretenimiento encontrarán continuidad en First dates y La isla de las tentaciones.

laSexta: informativos y cine para cerrar

laSexta

laSexta ofrece dos momentos informativos en prime time y combina servicio, deporte y un espacio de actualidad con tono de humor.

20:00 laSexta Noticias 20:00 y 21:00 laSexta Noticias 20:00 : dos momentos informativos en prime time.

y : dos momentos informativos en prime time. 21:20 laSexta Meteo : consulta útil para planificar la noche.

: consulta útil para planificar la noche. 21:30 El Intermedio Summer Time : si quieres debate y actualidad en un formato ágil.

: si quieres debate y actualidad en un formato ágil. 23:00 Juliette Binoche protagoniza ‘Última entrega’ y 01:15 Cine: huérfanos de brooklyn: opciones cinematográficas para cerrar.

Combina los informativos con la previsión meteorológica y deportes si quieres estar al tanto; el cine nocturno arranca a las 23:00 y continúa a la 01:15 para quienes estiren la noche.

Cierre: decide en función de tu momento

Si buscas un arranque seguro, los informativos de La 1, Antena 3, Telecinco y laSexta son las referencias. Para una noche participativa, Trivial Pursuit y Cifras y letras de La 2 encajan. Y si prefieres desconectar, varias cadenas programan cine a partir de las 22:30 y en horario nocturno.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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