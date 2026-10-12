Lunes 12 de octubre de 2026: la programación de prime time se organiza en tres ejes claros: telediarios y debates, concursos y entretenimiento, y cine. Para la audiencia de Ceuta, la decisión pasa por encajar esa oferta con el resto del día y el ritmo de la casa.
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La parrilla arranca temprano con noticiarios y mantiene actividad con deportes y entrevistas. Algunos canales apuestan por conversación y actualidad; otros, por cine y entretenimiento.
La 1: noticias y cocina como puerta de entrada
La 1
En La 1 el prime time informativo arranca a las 20:55 con Telediario 2, seguido por la franja deportiva y un cambio a un tono más cercano por la noche.
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- 20:55 Telediario 2: primera referencia para estar al tanto.
- 21:45 Teledeporte 2: plan si el deporte encaja en tu noche.
- 22:50 Calentando fogones: opción más ligera, centrada en el “día a día” televisivo.
- 21:50 / 01:20 Masterchef celebrity legends: concurso para alargar la sesión si te apetece mantener la tensión de formato.
Si prefieres empezar con información, mantén Telediario 2; si buscas continuidad en formato, Masterchef celebrity legends ofrece una secuencia más estable.
La 2: letras, cifras y cine clásico
La 2
La La 2 propone juegos y cultura: Trivial Pursuit y Cifras y letras dominan el inicio de la noche, con cine clásico para quien cambia de registro.
- 20:40 Trivial Pursuit: entrada ligera y de preguntas.
- 21:30 y 22:00 Cifras y letras: plan “de mesa”, con espacio para seguir el juego.
- 22:30 Cine clásico: opción para cambiar a un tono más cinematográfico.
- 00:20 Versión española y 00:45 El faro de las orcas: alternativas para cerrar la noche con otro tipo de propuestas.
Cifras y letras encaja si buscas algo pausado y participativo; el cine clásico a las 22:30 cambia la dinámica hacia la narrativa cinematográfica.
Antena 3: informativos y el bloque de entretenimiento
Antena 3
Antena 3 centra su propuesta informativa en 21:00 Antena 3 Noticias 2 y enlaza deporte y espacios de entretenimiento hasta El Hormiguero.
- 21:00 Antena 3 Noticias 2: referencia informativa del canal.
- 21:30 Deportes 2: si prefieres un tramo deportivo.
- 21:45 El Hormiguero: opción de entretenimiento en cadena.
- 23:00 En tierra lejana y 00:38 En tierra lejana: propuesta para quien quiere mantener el hilo hasta tarde.
Una opción habitual es combinar las noticias a las 21:00 con El Hormiguero para un tramo informativo seguido de entretenimiento.
Cuatro: actualidad local y deporte con ritmo propio
Cuatro
En Cuatro la noche comienza con Eldesmarque cuatro y sigue con clima y espacios de análisis; la previsión meteorológica incluye referencias prácticas para Ceuta.
- 20:45 Eldesmarque cuatro: arranque de actualidad.
- 21:00 El tiempo: consulta práctica para Ceuta y alrededores.
- 21:10 Horizonte: espacio para seguir el hilo temático.
- 23:00 En el punto de mira: última opción del canal para cerrar con análisis.
Si buscas servicio y debate, comienza por El tiempo y continúa con Horizonte; para cerrar con análisis, En el punto de mira es la alternativa.
Telecinco: informativos y apuesta por entretenimiento
Telecinco
Telecinco organiza la noche en torno a sus informativos y a continuidades de entretenimiento que ocupan la franja posterior.
- 21:05 Informativos telecinco y 21:25 Informativos telecinco. el cierre: bloque informativo completo.
- 21:50 First dates: entretenimiento de ritmo social.
- 23:00 La isla de las tentaciones: si tu plan es seguir un formato de tensión televisiva.
- 21:30 Eldesmarque telecinco y 21:40 El tiempo: combinación útil si quieres mezclar información y práctica.
Para priorizar noticias, quédate con los informativos y su cierre; quienes busquen entretenimiento encontrarán continuidad en First dates y La isla de las tentaciones.
laSexta: informativos y cine para cerrar
laSexta
laSexta ofrece dos momentos informativos en prime time y combina servicio, deporte y un espacio de actualidad con tono de humor.
- 20:00 laSexta Noticias 20:00 y 21:00 laSexta Noticias 20:00: dos momentos informativos en prime time.
- 21:20 laSexta Meteo: consulta útil para planificar la noche.
- 21:30 El Intermedio Summer Time: si quieres debate y actualidad en un formato ágil.
- 23:00 Juliette Binoche protagoniza ‘Última entrega’ y 01:15 Cine: huérfanos de brooklyn: opciones cinematográficas para cerrar.
Combina los informativos con la previsión meteorológica y deportes si quieres estar al tanto; el cine nocturno arranca a las 23:00 y continúa a la 01:15 para quienes estiren la noche.
Cierre: decide en función de tu momento
Si buscas un arranque seguro, los informativos de La 1, Antena 3, Telecinco y laSexta son las referencias. Para una noche participativa, Trivial Pursuit y Cifras y letras de La 2 encajan. Y si prefieres desconectar, varias cadenas programan cine a partir de las 22:30 y en horario nocturno.
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.