Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. Cuatro: se añade su programación de esta noche (20:00 «Noticias cuatro», 20:40 «Eldesmarque cuatro», 21:00 «El tiempo», 21:10 «Horizonte», 23:00 «En el punto de mira», 00:45 «En el punto de mira», 01:55 «Sportium game show»).
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Programación TV hoy, lunes 19 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:25 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:50 Teledeporte 2
- 21:55 La revuelta
- 23:00 Masterchef celebrity legends
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:30 Cine
- 01:45 Conciertos de Radio-3
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 El intermedio
- 23:00 Twisters
- 01:20 Cine: la gran pelea
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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