La parrilla del martes, 13 de octubre de 2026 ofrece noticiarios en prime time, concursos, espacios deportivos y documentales; entre lo programado destaca un fútbol amistoso de la selección femenina a las 00:30.

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En Ceuta, esa combinación permite optar por informarse en horario protegido o elegir entretenimiento y formatos temáticos según la franja.

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La noche se organiza de forma clara: noticiarios al inicio de la máxima audiencia, concursos y magazines en prime time y piezas deportivas o documentales hacia la madrugada. Abajo se detalla la parrilla por cadenas con horarios y una selección de títulos.

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La 1

20:25 Aqui la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 La revuelta

23:00 Al cielo con ella

00:30 Futbol amistoso seleccion femenina

Telediario 2, a las 20:55, marca la opción informativa de la cadena. Para seguimiento deportivo, Teledeporte 2 a las 21:40 ofrece continuidad.

En entretenimiento, La revuelta ocupa la franja de prime time a las 21:45, y la noche se completa con Al cielo con ella y el amistoso de la selección femenina a medianoche.

La 2

20:40 Trivial Pursuit

21:30 Cifras y letras

22:00 Cifras y letras

22:35 El doble más quince

00:45 Documentos TV

01:40 Espacios increíbles

La 2 apuesta por el formato de juego: Trivial Pursuit a las 20:40 y un bloque doble de Cifras y letras a las 21:30 y 22:00.

El doble más quince (a las 22:35) añade variedad antes de los espacios documentales: Documentos TV a las 00:45 y Espacios increíbles a las 01:40.

Antena 3

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 En tierra lejana

00:38 En tierra lejana

Pasapalabra inicia la noche a las 20:00. Antena 3 Noticias 2 se emite a las 21:00, seguido de Deportes 2 y el parte meteorológico con Roberto Brasero.

El Hormiguero ocupa el prime time de entretenimiento a las 21:45; En tierra lejana aparece a las 23:00 y se repone a las 00:38.

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

20:40 Eldesmarque cuatro

21:00 El tiempo

21:10 Horizonte

23:00 Código 10

Noticias cuatro abre la programación de la franja protegida a las 20:00, seguido por Eldesmarque cuatro a las 20:40 y el parte meteorológico a las 21:00.

Horizonte (a las 21:10) y Código 10 (a las 23:00) ofrecen el cambio de formato para la noche.

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

21:05 Informativos telecinco

21:25 Informativos telecinco. el cierre

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

21:50 First dates

23:00 Expulsión sorpresa durante la ‘Semana Salvaje’

Telecinco abre con ¡allá tú! a las 20:00 y pasa al bloque informativo con Informativos telecinco a las 21:05 y su cierre a las 21:25.

Tras Eldesmarque telecinco y el parte del tiempo, First dates a las 21:50 ocupa la franja de entretenimiento; la noche culmina con la expulsión sorpresa de la ‘Semana Salvaje’ a las 23:00.

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Miren Ibarguren y Carlos Santos protagonizan ‘El test’

01:15 Congelados

laSexta inicia con laSexta Noticias 20:00 y sigue con laSexta Clave a las 21:00, laSexta Meteo y laSexta Deportes en los minutos siguientes.

El Intermedio se emite a las 21:30. Más tarde, a las 23:00, se programa ‘El test’ con Miren Ibarguren y Carlos Santos; en madrugada, Congelados a las 01:15.

Cierre

Decidir primero si se prefiere informarse, ver concursos, seguir deporte o elegir documentales ayuda a seleccionar desde Ceuta. La presencia de noticiarios tempranos y bloques de entretenimiento permite combinar opciones sin perder continuidad.

Fuente: parrilla facilitada por cadenas para la noche del martes, 13 de octubre de 2026.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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