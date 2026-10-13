La parrilla del martes, 13 de octubre de 2026 ofrece noticiarios en prime time, concursos, espacios deportivos y documentales; entre lo programado destaca un fútbol amistoso de la selección femenina a las 00:30.
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En Ceuta, esa combinación permite optar por informarse en horario protegido o elegir entretenimiento y formatos temáticos según la franja.
La noche se organiza de forma clara: noticiarios al inicio de la máxima audiencia, concursos y magazines en prime time y piezas deportivas o documentales hacia la madrugada. Abajo se detalla la parrilla por cadenas con horarios y una selección de títulos.
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La 1
- 20:25 Aqui la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Al cielo con ella
- 00:30 Futbol amistoso seleccion femenina
Telediario 2, a las 20:55, marca la opción informativa de la cadena. Para seguimiento deportivo, Teledeporte 2 a las 21:40 ofrece continuidad.
En entretenimiento, La revuelta ocupa la franja de prime time a las 21:45, y la noche se completa con Al cielo con ella y el amistoso de la selección femenina a medianoche.
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 El doble más quince
- 00:45 Documentos TV
- 01:40 Espacios increíbles
La 2 apuesta por el formato de juego: Trivial Pursuit a las 20:40 y un bloque doble de Cifras y letras a las 21:30 y 22:00.
El doble más quince (a las 22:35) añade variedad antes de los espacios documentales: Documentos TV a las 00:45 y Espacios increíbles a las 01:40.
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Pasapalabra inicia la noche a las 20:00. Antena 3 Noticias 2 se emite a las 21:00, seguido de Deportes 2 y el parte meteorológico con Roberto Brasero.
El Hormiguero ocupa el prime time de entretenimiento a las 21:45; En tierra lejana aparece a las 23:00 y se repone a las 00:38.
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Código 10
Noticias cuatro abre la programación de la franja protegida a las 20:00, seguido por Eldesmarque cuatro a las 20:40 y el parte meteorológico a las 21:00.
Horizonte (a las 21:10) y Código 10 (a las 23:00) ofrecen el cambio de formato para la noche.
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 Expulsión sorpresa durante la ‘Semana Salvaje’
Telecinco abre con ¡allá tú! a las 20:00 y pasa al bloque informativo con Informativos telecinco a las 21:05 y su cierre a las 21:25.
Tras Eldesmarque telecinco y el parte del tiempo, First dates a las 21:50 ocupa la franja de entretenimiento; la noche culmina con la expulsión sorpresa de la ‘Semana Salvaje’ a las 23:00.
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Miren Ibarguren y Carlos Santos protagonizan ‘El test’
- 01:15 Congelados
laSexta inicia con laSexta Noticias 20:00 y sigue con laSexta Clave a las 21:00, laSexta Meteo y laSexta Deportes en los minutos siguientes.
El Intermedio se emite a las 21:30. Más tarde, a las 23:00, se programa ‘El test’ con Miren Ibarguren y Carlos Santos; en madrugada, Congelados a las 01:15.
Cierre
Decidir primero si se prefiere informarse, ver concursos, seguir deporte o elegir documentales ayuda a seleccionar desde Ceuta. La presencia de noticiarios tempranos y bloques de entretenimiento permite combinar opciones sin perder continuidad.
Fuente: parrilla facilitada por cadenas para la noche del martes, 13 de octubre de 2026.
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.