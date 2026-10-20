Actualización 18:00: cambios en la programación de esta noche. La 2: «Cifras y letras» pasa de las 21:30 a las 21:25; se añade «Kepler Sexto B» a las 22:35; a las 00:20, «En portada» en lugar de «Documentos TV»; se añade «Documentos TV» a las 01:05; deja de figurar «Maravillas de Europa» a las 01:15.
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Programación TV hoy, martes 20 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:25 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 Al cielo con ella
- 00:35 Al cielo con ella
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 00:20 Documentos TV
- 01:15 Maravillas de Europa
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El hormiguero
- 23:00 En tierra lejana
- 00:38 En tierra lejana
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Código 10
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 Supervivientes all stars. tierra de nadie
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 El intermedio
- 23:00 En tierra de santos y pecadores
- 01:20 Congelados
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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