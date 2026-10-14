Parrilla para Ceuta del miércoles, 14 de octubre de 2026. A continuación, las opciones principales de La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta para organizar la noche.
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Una regla práctica: elige una “hora ancla” —por ejemplo Telediario 2, Antena 3 Noticias 2 o laSexta Noticias 20:00— y monta el resto de la noche en torno a ese bloque. En Ceuta, donde muchas familias suelen ver la televisión juntas al acabar la jornada, los tramos iniciales de la noche son útiles para situarse antes del entretenimiento o el cine.
La 1
La 1
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 El Túnel
- 00:40 El tunel
Para quienes priorizan la información, Telediario 2 (20:55) es el bloque más recomendable. Aquí la tierra (20:25) ofrece un arranque con enfoque territorial antes del telediario. El resto de la noche alterna deporte y debate, con La revuelta y la franja final dedicada a El Túnel.
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Imprescindibles de La 1
- Telediario 2, 20:55
- La revuelta, 21:45
- El Túnel, 23:00
- El tunel, 00:40
La 2
La 2
- 20:35 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Cifras y letras
- 22:35 Cifras y letras
- 00:15 Historia de nuestro cine
- 00:45 Los gozos y las sombras
- 01:40 Los gozos y las sombras
La 2 propone una noche más reposada. Trivial Pursuit (20:35) abre la franja de entretenimiento y Cifras y letras asegura continuidad con varias emisiones consecutivas. La madrugada ofrece cine y una reposición de Los gozos y las sombras.
Para quien busca final más tranquilo, Historia de nuestro cine (00:15) y las emisiones de Los gozos y las sombras cierran la noche en tono contemplativo.
Imprescindibles de La 2
- Trivial Pursuit, 20:35
- Cifras y letras, 21:25
- Cifras y letras, 22:35
- Los gozos y las sombras, 00:45
Antena 3
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero
- 23:00 La Mesa
- 01:40 Cuerpo de élite
Antena 3 estructura la noche en tres bloques: ocio con Pasapalabra (20:00), información con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y entretenimiento de audiencia con El Hormiguero (21:45). A continuación, formatos de debate y una opción de cine para quien aguanta hasta más tarde.
Imprescindibles de Antena 3
- Pasapalabra, 20:00
- Antena 3 Noticias 2, 21:00
- El Hormiguero, 21:45
- La Mesa, 23:00
Cuatro
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 John Krasinski protagoniza esta película de Michael Bay
Cuatro concentra un primer tramo informativo y, más tarde, ofrece una película como alternativa nocturna. Noticias cuatro (20:00) y Horizonte (21:10) marcan el tono informativo; la película de Michael Bay con John Krasinski cierra la noche para quienes prefieren cine.
Imprescindibles de Cuatro
- Noticias cuatro, 20:00
- Horizonte, 21:10
- Película de Michael Bay (Krasinski), 23:00
Telecinco
Telecinco
- 20:00 ¡allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
Telecinco combina entretenimiento ligero en la apertura y un bloque informativo en torno a las 21:05. Después de los informativos, la cadena alterna programación práctica y formatos de seguimiento social como First dates (21:50) y La isla de las tentaciones (23:00).
Imprescindibles de Telecinco
- Informativos telecinco, 21:05
- First dates, 21:50
- La isla de las tentaciones, 23:00
laSexta
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio
- 23:00 Los Hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García y Arde Bogotá visitan a Marc Giró
- 00:53 Cara al show con Marc Giró
laSexta mantiene un foco informativo y de análisis en el inicio de la noche, con laSexta Noticias 20:00 y laSexta Clave (21:00). El tramo central ofrece deporte y el formato satírico El Intermedio (21:30), y la noche concluye con entrevistas y espacio de show.
Imprescindibles de laSexta
- laSexta Noticias 20:00, 20:00
- laSexta Clave, 21:00
- El Intermedio, 21:30
- Cara al show con Marc Giró, 00:53
Cierre: elige tu plan según tu “hora ancla”
Si quieres empezar la noche con información, usa como ancla Telediario 2 (La 1, 20:55), Antena 3 Noticias 2 (21:00), Noticias cuatro (Cuatro, 20:00) o laSexta Noticias 20:00 (laSexta, 20:00). Para entretenimiento inmediato, centra tu elección en La revuelta (21:45), El Hormiguero (21:45) o First dates (21:50). Si prefieres llegar al tramo final con una historia larga, opta por El Túnel (23:00), la película de Cuatro (23:00) o La isla de las tentaciones (23:00).
Organizar la noche alrededor de una hora ancla facilita no perder lo esencial: una franja para situarte, otra para disfrutar y el cierre para quien aguanta.
Fuente: parrilla de programación facilitada por el usuario para el miércoles 14 de octubre de 2026.
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.