Parrilla para Ceuta del miércoles, 14 de octubre de 2026. A continuación, las opciones principales de La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta para organizar la noche.

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Una regla práctica: elige una “hora ancla” —por ejemplo Telediario 2, Antena 3 Noticias 2 o laSexta Noticias 20:00— y monta el resto de la noche en torno a ese bloque. En Ceuta, donde muchas familias suelen ver la televisión juntas al acabar la jornada, los tramos iniciales de la noche son útiles para situarse antes del entretenimiento o el cine.

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La 1

La 1

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 El Túnel

El Túnel 00:40 El tunel

Para quienes priorizan la información, Telediario 2 (20:55) es el bloque más recomendable. Aquí la tierra (20:25) ofrece un arranque con enfoque territorial antes del telediario. El resto de la noche alterna deporte y debate, con La revuelta y la franja final dedicada a El Túnel.

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Imprescindibles de La 1

Telediario 2, 20:55

La revuelta, 21:45

El Túnel, 23:00

El tunel, 00:40

La 2

La 2

20:35 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:25 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Cifras y letras

Cifras y letras 00:15 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 00:45 Los gozos y las sombras

Los gozos y las sombras 01:40 Los gozos y las sombras

La 2 propone una noche más reposada. Trivial Pursuit (20:35) abre la franja de entretenimiento y Cifras y letras asegura continuidad con varias emisiones consecutivas. La madrugada ofrece cine y una reposición de Los gozos y las sombras.

Para quien busca final más tranquilo, Historia de nuestro cine (00:15) y las emisiones de Los gozos y las sombras cierran la noche en tono contemplativo.

Imprescindibles de La 2

Trivial Pursuit, 20:35

Cifras y letras, 21:25

Cifras y letras, 22:35

Los gozos y las sombras, 00:45

Antena 3

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El Hormiguero

El Hormiguero 23:00 La Mesa

La Mesa 01:40 Cuerpo de élite

Antena 3 estructura la noche en tres bloques: ocio con Pasapalabra (20:00), información con Antena 3 Noticias 2 (21:00) y entretenimiento de audiencia con El Hormiguero (21:45). A continuación, formatos de debate y una opción de cine para quien aguanta hasta más tarde.

Imprescindibles de Antena 3

Pasapalabra, 20:00

Antena 3 Noticias 2, 21:00

El Hormiguero, 21:45

La Mesa, 23:00

Cuatro

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 John Krasinski protagoniza esta película de Michael Bay

Cuatro concentra un primer tramo informativo y, más tarde, ofrece una película como alternativa nocturna. Noticias cuatro (20:00) y Horizonte (21:10) marcan el tono informativo; la película de Michael Bay con John Krasinski cierra la noche para quienes prefieren cine.

Imprescindibles de Cuatro

Noticias cuatro, 20:00

Horizonte, 21:10

Película de Michael Bay (Krasinski), 23:00

Telecinco

Telecinco

20:00 ¡allá tú!

¡allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 La isla de las tentaciones

Telecinco combina entretenimiento ligero en la apertura y un bloque informativo en torno a las 21:05. Después de los informativos, la cadena alterna programación práctica y formatos de seguimiento social como First dates (21:50) y La isla de las tentaciones (23:00).

Imprescindibles de Telecinco

Informativos telecinco, 21:05

First dates, 21:50

La isla de las tentaciones, 23:00

laSexta

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 El Intermedio

El Intermedio 23:00 Los Hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García y Arde Bogotá visitan a Marc Giró

Los Hermanos Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García y Arde Bogotá visitan a Marc Giró 00:53 Cara al show con Marc Giró

laSexta mantiene un foco informativo y de análisis en el inicio de la noche, con laSexta Noticias 20:00 y laSexta Clave (21:00). El tramo central ofrece deporte y el formato satírico El Intermedio (21:30), y la noche concluye con entrevistas y espacio de show.

Imprescindibles de laSexta

laSexta Noticias 20:00, 20:00

laSexta Clave, 21:00

El Intermedio, 21:30

Cara al show con Marc Giró, 00:53

Cierre: elige tu plan según tu “hora ancla”

Si quieres empezar la noche con información, usa como ancla Telediario 2 (La 1, 20:55), Antena 3 Noticias 2 (21:00), Noticias cuatro (Cuatro, 20:00) o laSexta Noticias 20:00 (laSexta, 20:00). Para entretenimiento inmediato, centra tu elección en La revuelta (21:45), El Hormiguero (21:45) o First dates (21:50). Si prefieres llegar al tramo final con una historia larga, opta por El Túnel (23:00), la película de Cuatro (23:00) o La isla de las tentaciones (23:00).

Organizar la noche alrededor de una hora ancla facilita no perder lo esencial: una franja para situarte, otra para disfrutar y el cierre para quien aguanta.

Fuente: parrilla de programación facilitada por el usuario para el miércoles 14 de octubre de 2026.

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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