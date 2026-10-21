Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. La 2: «Trivial Pursuit» pasa de las 20:45 a las 20:50. Antena 3: a las 23:00, «La Mesa» en lugar de «La Mesa de Cristina Pardo». Cuatro: deja de figurar «13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi» a las 23:00; se añade «El chiringuito: especial champions» a las 00:00. laSexta: a las 23:00, «Cara al show» en lugar de «Cara al show con Marc Giró»; a las 00:53, «Cara al show» en lugar de «Cara al show con Marc Giró».

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Programación TV hoy, miércoles 21 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:25 Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 La revuelta

La revuelta 23:00 El tunel

El tunel 00:40 El tunel

La 2

20:45 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:35 Cifras y letras

Cifras y letras 22:10 Cifras y letras

Cifras y letras 22:45 Cifras y letras

Cifras y letras 23:20 Icónica Chamorro

Icónica Chamorro 00:10 Historia de nuestro cine

Historia de nuestro cine 00:30 Los gozos y las sombras

Los gozos y las sombras 01:20 Conciertos de Radio-3

Conciertos de Radio-3 01:45 Las rutas de Verónica

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 noticias 2

Antena 3 noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El hormiguero

El hormiguero 23:00 La Mesa de Cristina Pardo

La Mesa de Cristina Pardo 01:40 Cuerpo de élite

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 La isla de las tentaciones

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta clave

laSexta clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta deportes

laSexta deportes 21:30 El intermedio

El intermedio 23:00 Cara al show con Marc Giró

Cara al show con Marc Giró 00:53 Cara al show con Marc Giró

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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