Actualización 12:00: cambios en la programación de esta noche. La 2: «Trivial Pursuit» pasa de las 20:45 a las 20:50. Antena 3: a las 23:00, «La Mesa» en lugar de «La Mesa de Cristina Pardo». Cuatro: deja de figurar «13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi» a las 23:00; se añade «El chiringuito: especial champions» a las 00:00. laSexta: a las 23:00, «Cara al show» en lugar de «Cara al show con Marc Giró»; a las 00:53, «Cara al show» en lugar de «Cara al show con Marc Giró».
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Programación TV hoy, miércoles 21 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:25 Aquí la Tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 La revuelta
- 23:00 El tunel
- 00:40 El tunel
La 2
- 20:45 Trivial Pursuit
- 21:35 Cifras y letras
- 22:10 Cifras y letras
- 22:45 Cifras y letras
- 23:20 Icónica Chamorro
- 00:10 Historia de nuestro cine
- 00:30 Los gozos y las sombras
- 01:20 Conciertos de Radio-3
- 01:45 Las rutas de Verónica
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El hormiguero
- 23:00 La Mesa de Cristina Pardo
- 01:40 Cuerpo de élite
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 La isla de las tentaciones
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta deportes
- 21:30 El intermedio
- 23:00 Cara al show con Marc Giró
- 00:53 Cara al show con Marc Giró
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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