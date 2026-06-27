Si hoy no quieres “tirar de lo que sea”, aquí tienes una guía clara y con gancho para organizar tu noche de sofá. La parrilla del sábado 27 de junio de 2026 viene cargada de informativos, entretenimiento y hasta deporte y cine. Toma nota y elige tu plan: lo puedes enfocar a actualidad, a juego de preguntas o a un buen formato de investigación.
La 1
La mañana de la tierra televisiva (con deporte al final)
- 20:25 — Aquí la tierra
- 20:55 — Telediario 2
- 21:45 — Teledeporte 2
- 22:00 — La revuelta
- 23:40 — Camino a NY
- 01:45 — Copa del Mundo FIFA 2026
Imprescindibles: La revuelta (22:00) para engancharte con un programa ágil; Teledeporte 2 (21:45) si te va el deporte; y remátalo con Copa del Mundo FIFA 2026 (01:45), ideal para quienes aguantan hasta el final.
La 2
Más preguntas, más cultura… y un final con sabor a historia
- 20:10 — Jeopardy
- 21:05 — Trivial Pursuit
- 21:45 — Cifras y letras
- 22:20 — Informativos
- 22:55 — Habitación en Roma
Imprescindibles: el tándem de juegos Jeopardy (20:10) y Trivial Pursuit (21:05) si te gusta competir desde casa; y Habitación en Roma (22:55) para cambiar de ritmo con una propuesta más cinematográfica.
Antena 3
Modo juego y modo emoción: de Pasapalabra a “tu cara”
- 20:00 — Pasapalabra
- 21:00 — Antena 3 Noticias 2
- 21:45 — Deportes 2
- 21:55 — Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 — Tu cara me suena
- 01:50 — Tu cara me suena
Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) para arrancar fuerte con juego; y si lo tuyo es el espectáculo, no te pierdas Tu cara me suena (22:10). Con Deportes 2 (21:45) y el tiempo con Roberto Brasero (21:55) tienes el cóctel perfecto antes de la función.
Cuatro
Noticias, citas y cine: una noche redonda
- 20:00 — Noticias Cuatro 2
- 20:40 — El desmarque Cuatro
- 20:55 — El tiempo
- 21:20 — First Dates
- 22:00 — Andrew Garfield protagoniza “Hasta el último hombre”
- 00:10 — Cine Cuatro
Imprescindibles: First Dates (21:20) si te apetece plan ligero y con historias; y para quienes buscan peli, “Hasta el último hombre” (22:00) es el golpe de emoción de la noche. Si sigues tarde, tienes Cine Cuatro (00:10).
Telecinco
De debate a informativos y luego… estreno de noche
- 20:00 — ¡Allá tú!
- 21:00 — Informativos Telecinco
- 21:30 — El desmarque Telecinco
- 21:40 — El tiempo
- 21:45 — ¡De viernes!
Imprescindibles: ¡Allá tú! (20:00) para empezar con conversación y ritmo; y después, ¡De viernes! (21:45), perfecto para arrancar la noche en modo entretenimiento con sabor a programa de sobremesa.
laSexta
Actualidad con tensión: investigación, investigación y más investigación
- 20:00 — laSexta Noticias 20:00
- 21:00 — laSexta Clave
- 21:20 — laSexta Meteo
- 21:25 — laSexta Deportes
- 21:30 — laSexta Columna
- 22:30 — Equipo de Investigación
- 23:40 — Equipo de Investigación
- 01:05 — Equipo de Investigación
Imprescindibles: Equipo de Investigación (22:30) para engancharte con reportajes a fondo; repite con Equipo de Investigación (23:40) si quieres seguir con el mismo tono; y para los que aguantan, tienes una tercera cita a 01:05.
En resumen: si quieres juego y calma, mira Jeopardy y Pasapalabra. Si prefieres emoción, apuesta por “Hasta el último hombre”. Y si lo tuyo es ir a lo serio, Equipo de Investigación en laSexta es tu mejor plan.