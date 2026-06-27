Si hoy no quieres “tirar de lo que sea”, aquí tienes una guía clara y con gancho para organizar tu noche de sofá. La parrilla del sábado 27 de junio de 2026 viene cargada de informativos, entretenimiento y hasta deporte y cine. Toma nota y elige tu plan: lo puedes enfocar a actualidad, a juego de preguntas o a un buen formato de investigación.

La 1

La mañana de la tierra televisiva (con deporte al final)

20:25 — Aquí la tierra

— 20:55 — Telediario 2

— 21:45 — Teledeporte 2

— 22:00 — La revuelta

— 23:40 — Camino a NY

— 01:45 — Copa del Mundo FIFA 2026

Imprescindibles: La revuelta (22:00) para engancharte con un programa ágil; Teledeporte 2 (21:45) si te va el deporte; y remátalo con Copa del Mundo FIFA 2026 (01:45), ideal para quienes aguantan hasta el final.

La 2

Más preguntas, más cultura… y un final con sabor a historia

20:10 — Jeopardy

— 21:05 — Trivial Pursuit

— 21:45 — Cifras y letras

— 22:20 — Informativos

— 22:55 — Habitación en Roma

Imprescindibles: el tándem de juegos Jeopardy (20:10) y Trivial Pursuit (21:05) si te gusta competir desde casa; y Habitación en Roma (22:55) para cambiar de ritmo con una propuesta más cinematográfica.

Antena 3

Modo juego y modo emoción: de Pasapalabra a “tu cara”

20:00 — Pasapalabra

— 21:00 — Antena 3 Noticias 2

— 21:45 — Deportes 2

— 21:55 — Tu tiempo con Roberto Brasero

— 22:10 — Tu cara me suena

— 01:50 — Tu cara me suena

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) para arrancar fuerte con juego; y si lo tuyo es el espectáculo, no te pierdas Tu cara me suena (22:10). Con Deportes 2 (21:45) y el tiempo con Roberto Brasero (21:55) tienes el cóctel perfecto antes de la función.

Cuatro

Noticias, citas y cine: una noche redonda

20:00 — Noticias Cuatro 2

— 20:40 — El desmarque Cuatro

— 20:55 — El tiempo

— 21:20 — First Dates

— 22:00 — Andrew Garfield protagoniza “Hasta el último hombre”

— 00:10 — Cine Cuatro

Imprescindibles: First Dates (21:20) si te apetece plan ligero y con historias; y para quienes buscan peli, “Hasta el último hombre” (22:00) es el golpe de emoción de la noche. Si sigues tarde, tienes Cine Cuatro (00:10).

Telecinco

De debate a informativos y luego… estreno de noche

20:00 — ¡Allá tú!

— 21:00 — Informativos Telecinco

— 21:30 — El desmarque Telecinco

— 21:40 — El tiempo

— 21:45 — ¡De viernes!

Imprescindibles: ¡Allá tú! (20:00) para empezar con conversación y ritmo; y después, ¡De viernes! (21:45), perfecto para arrancar la noche en modo entretenimiento con sabor a programa de sobremesa.

laSexta

Actualidad con tensión: investigación, investigación y más investigación

20:00 — laSexta Noticias 20:00

— 21:00 — laSexta Clave

— 21:20 — laSexta Meteo

— 21:25 — laSexta Deportes

— 21:30 — laSexta Columna

— 22:30 — Equipo de Investigación

— 23:40 — Equipo de Investigación

— 01:05 — Equipo de Investigación

Imprescindibles: Equipo de Investigación (22:30) para engancharte con reportajes a fondo; repite con Equipo de Investigación (23:40) si quieres seguir con el mismo tono; y para los que aguantan, tienes una tercera cita a 01:05.

En resumen: si quieres juego y calma, mira Jeopardy y Pasapalabra. Si prefieres emoción, apuesta por “Hasta el último hombre”. Y si lo tuyo es ir a lo serio, Equipo de Investigación en laSexta es tu mejor plan.