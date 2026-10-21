El Paris Saint-Germain venció 4-2 al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes y le arrebató la imbatibilidad. El equipo de Luis Enrique, campeón de las dos últimas Champions, remontó dos veces ante un Barça que peleó de tú a tú.

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El sorteo de la fase liga había deparado una final anticipada. El Barça de Hansi Flick llegaba sin conocer la derrota y era la primera prueba de fuego de la temporada para un equipo sin rival en LaLiga. Enfrente estaba un PSG invicto en Europa, con doce partidos sin perder.

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Inicio de pesadilla

El Barça salió desconcentrado. En los cinco primeros minutos el PSG ya contaba con tres ocasiones claras, tras tres pérdidas de Pedri. No acertaron Dembélé, en dos de ellas, ni Doué. Después el Barça se creció: Anthony Gordon no pudo rematar un balón casi a puerta vacía y un disparo de Dani Olmo pasó rozando el palo.

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Ida y vuelta

El Barça dominaba el balón, pero el PSG tenía las ocasiones más claras. Raphinha no logró batir a Safonov en un mano a mano. Dembélé se retiró lesionado y poco después lo hizo Dani Olmo. Joan García mantuvo al Barça en el partido con varias paradas, pero en el minuto 37 una pérdida de Lamine Yamal acabó en un disparo de Doué que fue el 1-0. Antes del descanso, Fermín rozó el empate.

Segunda parte

A los diez minutos de la reanudación, Xavi Espart, que cumplió en el lateral derecho, firmó el 1-1. Raphinha envió una ocasión a la grada y Gavi no pudo con Safonov. Las lesiones de Marquinhos y Kvaratskhelia no tumbaron al PSG, que se adelantó a balón parado con un gol de Lucas Hernández. Lamine Yamal empató de nuevo con un disparo junto al palo del portero, pero Vitinha volvió a adelantar al PSG en la jugada siguiente. Fabián Ruiz selló el 4-2 en el minuto 86.

Lo que deja el partido

El PSG alarga a 13 su racha sin perder en Europa. El Barça sufre su primera derrota de la temporada y sigue, pese a todo, en lo más alto de la clasificación de la fase liga.