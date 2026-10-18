El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha hecho pública su declaración con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre. En el manifiesto, se destaca la necesidad de una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad como un derecho fundamental de todas las personas.

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El documento enfatiza que el cáncer de mama no solo es una enfermedad grave, sino que también conlleva un intenso sufrimiento emocional y social. La prevalencia del cáncer de mama es alta en España, siendo el tumor más común entre las mujeres, con aproximadamente el 12% de riesgo de padecerlo a lo largo de la vida.

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El PSOE reconoce la labor de los profesionales de la salud y de las asociaciones que apoyan y defienden los derechos de las pacientes. Se señala la importancia de los programas de cribado, que son vitales para aumentar la tasa de supervivencia.

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En su manifiesto, el PSOE también critica la situación en Andalucía, donde más de 2.300 mujeres no fueron comunicadas sobre los resultados de sus mamografías, lo que ha generado una situación de crisis que afecta a otros programas de detección de cáncer. Exigen una respuesta inmediata del Gobierno andaluz y la implementación de un plan de apoyo para las afectadas.

Finalmente, el manifiesto hace un llamado a continuar trabajando por una sanidad centrada en las personas y en la igualdad de oportunidades, destacando su compromiso con los derechos de las pacientes y la importancia de la atención oncológica de calidad.