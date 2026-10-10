Rafa Jodar afronta un desafío importante en el Masters 1000 de Shanghái 2026, donde se enfrentará al checo Jiri Lehecka en la tercera ronda. Este torneo, que nunca ha sido ganado por un tenista español, representa una oportunidad para el madrileño, quien ya venció a Lehecka en Canadá hace unos meses.

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Jodar avanzó a la tercera ronda después de una victoria en la segunda ronda contra el argentino Thiago Agustín Tirante, con un marcador de 4-6, 6-2 y 6-3. Ahora, se prepara para un encuentro complicado contra Lehecka, quien recientemente fue finalista en Tokio, cayendo ante Carlos Alcaraz.

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Un año exitoso para Jodar

El 2026 ha sido un año destacado para Rafa Jodar, quien ha logrado importantes victorias, incluyendo un título en el ATP 250 de Marruecos y en la Laver Cup. Además, ha mostrado un gran rendimiento en torneos como el Trofeo Conde de Godó, el Mutua Madrid Open, Roland Garros, Montreal y Washington, donde llegó a la final.

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Con el final de la temporada acercándose, Jodar sueña con conquistar el Masters 1000 de Shanghái 2026, un torneo que sería un broche de oro para su año competitivo.

Detalles del partido y retransmisión

El partido entre Rafa Jodar y Jiri Lehecka está programado para el lunes 12 de octubre, aunque el horario exacto aún no ha sido anunciado. Los aficionados deberán estar atentos al orden de juego para conocer la hora del encuentro.

Movistar+ es el operador que retransmitirá en exclusiva el Masters 1000 de Shanghái 2026 en España. El partido podrá verse en directo a través de Movistar Plus+, Vamos o Movistar Deportes. También estará disponible en la aplicación Tennis TV, que ofrece streaming en vivo de los torneos ATP, excepto los Grand Slam.

Para aquellos que no puedan seguir el partido en televisión o streaming, las emisoras de radio como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca ofrecerán cobertura en directo del encuentro.