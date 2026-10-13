El Real Betis – Barcelona se juega el sábado 17 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Betis – Barcelona

Real Betis – Barcelona Competición: LaLiga, jornada 9

LaLiga, jornada 9 Fecha: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de La Cartuja (Sevilla)

El próximo encuentro de LaLiga enfrentará al Real Betis y al Barcelona en el Estadio de La Cartuja, correspondiente a la jornada 9. El Real Betis, actualmente en la 3ª posición con 19 puntos tras 8 partidos, ha logrado 14 goles a favor y ha encajado 9, destacando en sus últimos 5 encuentros con 4 victorias y 1 empate. Por su parte, el Barcelona lidera la clasificación con 24 puntos, también en 8 partidos, habiendo anotado 34 goles y recibido solo 7, manteniendo un pleno de 5 victorias en sus últimos 5 partidos.

PUBLICIDAD

Así llegan los equipos

Real Betis: 3º con 19 puntos en 8 partidos (14 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: V-E-V-V-V)

Barcelona: 1º con 24 puntos en 8 partidos (34 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.