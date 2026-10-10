El Real Betis – FC Porto se juega el miércoles 14 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Real Betis – FC Porto

Real Betis – FC Porto Competición: Champions League, jornada 2

Champions League, jornada 2 Fecha: miércoles 14 de octubre

miércoles 14 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de La Cartuja (Sevilla)

El Real Betis se enfrenta al FC Porto en la jornada 2 de la Champions League en el Estadio de La Cartuja, Sevilla. El equipo local llega en la 11ª posición con 3 puntos tras una victoria en su único partido, habiendo anotado 3 goles y recibido 2. Por su parte, el FC Porto ocupa la 31ª posición sin puntos, después de haber perdido su primer encuentro sin marcar goles y encajando 2. Ambos equipos buscarán mejorar su situación en la competición europea en este importante duelo.

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Así llegan los equipos

Real Betis: 11º con 3 puntos en 1 partidos (3 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 1 partidos: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V)

FC Porto: 31º con 0 puntos en 1 partidos (0 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 1 partidos: 0 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: D)

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