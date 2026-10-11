El equipo sevillano busca mantener su buena dinámica en la zona alta de la tabla ante un visitante que pretende corregir su arranque irregular.

El Real Betis y el Club Atlético Osasuna miden sus fuerzas en un enfrentamiento crucial para el devenir de sus respectivos objetivos deportivos en este primer tramo de la temporada. El encuentro, encuadrado en la octava jornada de LaLiga EA Sports, reúne a dos conjuntos que encaran la cita en puntos contrapuestos de la clasificación general, con dinámicas de rendimiento diferenciadas en las primeras semanas de competición.

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El bloque verdiblanco afronta el choque consolidado en la zona privilegiada de la tabla tras haber firmado una arrancada notable de campeonato. La plantilla sevillana saltará al terreno de juego con el propósito prioritario de sumar un nuevo triunfo ante su afición, un resultado que le permitiría afianzar su posición en los puestos de privilegio y sostener la buena línea de resultados mostrada hasta la fecha.

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Por su parte, el equipo navarro acude a la capital andaluza en busca de un punto de inflexión. El arranque irregular firmado por el conjunto de Pamplona ha dejado un margen de mejora evidente en sus números, por lo que la expedición visitante encara este desplazamiento con la intención de dar un paso adelante en su juego, corregir sus registros y obtener una victoria revitalizadora que le permita escalar posiciones en el torneo doméstico.

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Horario y fecha del Real Betis frente a Osasuna en LaLiga EA Sports

El compromiso liguero entre el Real Betis y el Club Atlético Osasuna se disputará este domingo 11 de octubre de 2026. La organización del campeonato ha fijado el inicio del choque a las 18:30 horas (horario peninsular español).

El escenario encargado de albergar el partido será el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El recinto hispalense acogerá a las dos hinchadas en una tarde de fútbol marcada por la importancia de los tres puntos en juego para las aspiraciones de ambos clubes.

Dónde ver en directo por televisión el partido entre el Real Betis y Osasuna

Los aficionados que deseen seguir en directo la retransmisión televisiva del encuentro de la octava jornada de LaLiga EA Sports podrán hacerlo en España a través de la plataforma de pago M+ LaLiga.

La emisión ofrecerá la cobertura íntegra del choque entre el Real Betis y el Club Atlético Osasuna a partir de las 18:30 horas, permitiendo seguir las incidencias del juego tanto en la señal de televisión como en las distintas aplicaciones digitales asociadas a dicho canal.