El conjunto azulgrana busca prolongar su pleno de victorias en el campeonato doméstico frente a un equipo verdiblanco lanzado en un enfrentamiento directo entre participantes de la UEFA Champions League

El estadio de La Cartuja acoge este sábado 17 de octubre uno de los encuentros más destacados del calendario futbolístico con la disputa del partido entre el Real Betis y el FC Barcelona, correspondiente a la novena jornada de la temporada 26-27 de LaLiga EA Sports. El conjunto barcelonista afronta este exigente compromiso con el firme propósito de continuar con su racha inmaculada de triunfos y mantener el pleno de victorias en lo que va de campaña en el torneo nacional. Por su parte, la escuadra verdiblanca llega al duelo en un momento de gran dinamismo, dispuesta a dar un golpe de autoridad ante su afición frente a uno de los referentes de la competición.

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El enfrentamiento reúne sobre el césped a dos conjuntos que actualmente militan en la máxima competición continental, la UEFA Champions League, lo que dota a la cita de un especial atractivo competitivo y táctico. Las gradas de La Cartuja presenciarán un duelo de máxima exigencia entre dos plantillas llamadas a pelear por los puestos de máxima relevancia en la clasificación de la Primera División de fútbol de España, en una jornada clave para medir las aspiraciones de ambos clubes en el tramo inicial del curso.

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Horario del encuentro oficial en La Cartuja

Los aficionados y seguidores del campeonato liguero que deseen agendar la cita deportiva deben atender al calendario fijado por la competición. El partido oficial de la novena jornada de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el FC Barcelona se disputa este sábado 17 de octubre, quedando establecido el inicio del encuentro sobre el terreno de juego a partir de las 18:30 horas.

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La expectación ante este choque de altura ha elevado el interés mediático por conocer todos los detalles relativos a la retransmisión televisiva, dado el cartel de los contendientes y su participación simultánea en el máximo torneo europeo de clubes.

Canales de televisión y opciones de retransmisión en directo

Para aquellos seguidores que no puedan desplazarse hasta el recinto de La Cartuja y prefieran seguir las evoluciones del partido desde sus domicilios, la organización ha confirmado las diferentes alternativas de emisión en directo en el territorio nacional.

El encuentro de la Primera División de fútbol se podrá sintonizar a través del canal DAZN LaLiga. De forma complementaria, la emisión televisiva también estará disponible a través de LaLiga TV Bar, canal perteneciente a la plataforma Movistar Plus+, facilitando el acceso a la cobertura en directo para establecimientos públicos y abonados habilitados.