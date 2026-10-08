El conjunto blanco recibe al equipo serbio en el Movistar Arena en plena búsqueda de su primera victoria europea de la temporada, mientras los visitantes llegan en racha invicta.

El Real Madrid afronta este jueves una cita decisiva en el marco de la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga. Resulta cuanto menos curioso comprobar cómo el primer equipo en la historia en levantar un título a nivel europeo todavía no ha conseguido estrenar su casillero de victorias en el torneo continental en la presente campaña. Con un balance inicial de 0-3, la trayectoria del conjunto madrileño está generando tanta sorpresa como inquietud en la entidad blanca, que necesita cortar esta dinámica negativa para evitar que la preocupación inicial se transforme en nerviosismo.

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Para frenar esta racha y reconducir la situación en la competición, el equipo dirigido por Pedro Martínez se mide al Partizan de Belgrado. La cita servirá además como el estreno del conjunto blanco como local en la Euroliga sobre la cancha del Movistar Arena. Aunque el cuadro madrileño ya ha actuado ante su afición en la Liga Endesa frente al Unicaja, aún no había ejercido como anfitrión en la máxima competición europea, por lo que el choque llega cargado de urgencia y necesidad de victoria para el bando local.

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Los antecedentes favorables ante el Partizan y la baja de Gabi Deck

Atendiendo a las estadísticas y a los precedentes recientes, el Partizan de Belgrado se presenta como un rival propicio para las aspiraciones madrileñas. El equipo de Pedro Martínez acumula cinco victorias consecutivas en los últimos enfrentamientos directos ante el conjunto serbio, un parcial positivo que incluye los dos triunfos cosechados durante la pasada temporada regular. Sin embargo, el contexto del rival contrasta con el momento blanco. El plantel que dirige Joan Peñarroya ha firmado un arranque de competición sobresaliente, situándose en la zona alta de la clasificación con un balance perfecto de 3-0, registro que comparte en el liderato junto a Panathinaikos, Valencia y Fenerbahce.

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En el apartado de ausencias, Pedro Martínez no podrá contar para este compromiso con Gabi Deck, descartado por un problema en el hombro. En relación con el momento que atraviesa el vestuario y las dudas generadas en la Euroliga, el técnico ha transmitido un mensaje de calma: «Yo no soy nadie para pedir paciencia. Lo que pido es trabajar en el día a día, hacer las cosas con esfuerzo y que estemos centrados en hacer las cosas que dependen de nosotros lo mejor posible».

Asimismo, el entrenador se ha mostrado optimista con respecto a la mentalidad de sus jugadores antes de saltar a la pista: «Están siendo positivos; no los veo especialmente nerviosos, los veo preocupados y responsabilizados. Me gusta que están intentando defender mejor y que sean conscientes de que tenemos que mejorar. Hay cosas positivas y cosas a mejorar, pero si hubiéramos ganado, también».

Horario y dónde ver en televisión el Real Madrid – Partizan

El partido entre el Real Madrid y el Partizan de Belgrado, correspondiente a la cuarta jornada de la fase regular de la Euroliga, se disputa este jueves 8 de octubre a las 20:45 horas en el pabellón Movistar Arena de Madrid.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de la televisión e internet mediante la emisión del canal M+ Vamos.