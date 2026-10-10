El conjunto blanco recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Submarino Amarillo en un duelo decisivo tras el parón de selecciones, con la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse firme en la pelea por el título liguero.

El Real Madrid y el Villarreal CF se enfrentan este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu en uno de los compromisos más atractivos de la jornada de LaLiga EA Sports. Ambos conjuntos regresan a la competición doméstica tras el reciente parón internacional y en la antesala de volver a afrontar compromisos exigentes en la UEFA Champions League.

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Para el equipo dirigido por José Mourinho, el choque adquiere una trascendencia absoluta. La escuadra madridista viene de sufrir una dura derrota en el Estadio Metropolitano por 2-1 frente al Atlético de Madrid, un tropezón que ha dejado al bloque sin margen de error en la tabla. Con la mirada puesta en el Clásico del próximo 25 de octubre, el Real Madrid necesita afianzar la victoria en casa para llegar con opciones reales de disputar el liderato y la lucha por el título.

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Por su parte, el Villarreal CF acude a la cita en el feudo blanco inmerso en una inercia claramente al alza. A pesar de haber firmado un arranque de temporada decepcionante, el conjunto dirigido por Iñigo Pérez parece haber encontrado el rumbo competitivo deseado. El Submarino Amarillo visita el coliseo de la capital respaldado por una racha de dos victorias consecutivas en sus últimos compromisos del campeonato, lo que refuerza su moral de cara a una prueba de máxima exigencia.

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Incertidumbre y soluciones en la línea defensiva del Real Madrid

El plan de José Mourinho para este duelo clave pasa por alinear a su bloque principal tras el regreso de los internacionales. La gran noticia para la parcela ofensiva madridista es la recuperación total de Kylian Mbappé, que integrará el tridente atacante de gala junto a Jude Bellingham y Vinícius Júnior.

No obstante, la principal preocupación técnica del preparador portugués se sitúa en la zaga central. La expulsión de Dean Huijsen en el derbi del Metropolitano le priva de disputar el choque por sanción. Esta ausencia se suma a las bajas confirmadas por lesión de Éder Militão y de Raúl Asencio. Ante este panorama, la disponibilidad de Ibrahima Konaté se mantendrá en duda hasta última hora debido a las molestias físicas que arrastra.

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El posible once inicial del Real Madrid estaría compuesto por Thibaut Courtois en la portería; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger y Marc Cucurella en la línea defensiva; Bernardo Silva y Aurélien Tchouaméni en el doble pivote; con Arda Güler, Jude Bellingham y Vinícius Júnior por detrás de Kylian Mbappé en el ataque. En el apartado de ausencias, acompañan al sancionado Huijsen los lesionados Rodrygo, Militão y Asencio.

Horario y cómo ver por televisión el Real Madrid – Villarreal CF

El encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal CF se disputará este sábado, 10 de octubre, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español) en las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

La retransmisión televisiva en directo del choque para todo el territorio nacional se podrá seguir de forma exclusiva a través de la plataforma de pago Movistar + LaLiga.