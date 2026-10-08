La Autoridad Portuaria de Ceuta recuerda a los viajeros la importancia de planificar sus desplazamientos durante el puente festivo.

Lee tambien: Horarios ferrys Ceuta-Algeciras: jueves 8 de octubre de 2026

Ante la previsión de una mayor afluencia de pasajeros y vehículos, se aconseja disponer de billete con horario cerrado y acudir con suficiente antelación al embarque para evitar esperas y aglomeraciones.

PUBLICIDAD

Con motivo del puente festivo de este fin de semana, en el que se prevé un incremento de los desplazamientos de pasajeros y vehículos en la línea marítima Ceuta-Algeciras, la Autoridad Portuaria de Ceuta recuerda a los viajeros la importancia de organizar sus viajes con antelación y seguir una serie de recomendaciones para facilitar el acceso a las instalaciones portuarias y las operaciones de embarque.

Lee tambien: Horarios ferrys Ceuta–Algeciras, miércoles 7 de octubre de 2026

Para evitar esperas y posibles aglomeraciones, se aconseja adquirir previamente los billetes con horario cerrado y acudir al puerto con suficiente antelación, especialmente en aquellas franjas horarias en las que pueda concentrarse un mayor número de viajeros y vehículos.

En este sentido, se recuerda que los embarques se abrirán una hora antes de la salida prevista del buque y se cerrarán 30 minutos antes, por lo que resulta importante respetar estos horarios para evitar incidencias que puedan afectar al viaje.

Asimismo, se hace un llamamiento a la colaboración de todos los usuarios para respetar la señalización, utilizar los accesos habilitados y seguir las indicaciones del personal portuario, contribuyendo así a facilitar la circulación de vehículos y pasajeros y el normal desarrollo de las operaciones de embarque.

Igualmente, se recomienda consultar previamente con las compañías navieras los horarios de salida y cualquier posible modificación del servicio, así como comprobar que se dispone de la documentación necesaria para viajar.

Finalmente, la Autoridad Portuaria de Ceuta agradece la comprensión y colaboración de todos los viajeros, destacando que estas recomendaciones tienen como finalidad agilizar los embarques, evitar esperas innecesarias y facilitar los desplazamientos a la Península durante estos días de mayor afluencia.