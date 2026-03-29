Compruebe los números premiados en los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con el premio principal de 300.000 euros al contado y el Sueldazo de 5.000 euros al mes

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este domingo 29 de marzo de 2026 una nueva jornada de sus sorteos de fin de semana, destacando especialmente el Sueldazo, una de las modalidades de juego con mayor tradición y seguimiento en España. La cita dominical ha distribuido fortuna a través de sus diferentes extracciones, que incluyen tanto el premio principal como los cuatro premios de segunda categoría, además de las cinco frecuencias diarias de los juegos complementarios Super Once y Triplex. Los resultados definitivos y el escrutinio oficial de todas las categorías estarán disponibles para su consulta a partir de las 21:30 horas.

El sorteo del Sueldazo del fin de semana ofrece la posibilidad de obtener un premio mayor de 300.000 euros al contado más un «sueldo» de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos para el número y la serie agraciados. Como es norma en la institución, el proceso de extracción se ha desarrollado bajo los más estrictos controles de transparencia y rigor en la sede oficial de la entidad.

Números premiados del Sueldazo de la ONCE

La combinación ganadora y la serie correspondientes al premio principal del Sueldazo de hoy, domingo 29 de marzo, se detallan a continuación:

Número premiado: XXXXX

Serie: XXX

Asimismo, se han realizado las extracciones para los cuatro sueldos de segunda categoría, cuyos resultados han sido:

Número: XXXXX Serie: XXX Número: XXXXX Serie: XXX Número: XXXXX Serie: XXX Número: XXXXX Serie: XXX

Resultados de los cinco sorteos de Super Once y Triplex

La actividad de la ONCE este domingo se completa con los resultados del Triplex y el Super Once, que mantienen su dinámica de cinco sorteos diarios para ofrecer continuidad en las opciones de premio durante toda la jornada:

Triplex de la ONCE (Resultados de los 5 sorteos)

Sorteo 1: XXX

Sorteo 2: XXX

Sorteo 3: XXX

Sorteo 4: XXX

Sorteo 5: XXX

Super Once (Combinaciones ganadoras de los 5 sorteos)

Sorteo 1: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 2: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 3: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 4: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Sorteo 5: X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Verificación oficial y canales de consulta

Se informa a los participantes de que este medio de comunicación no se hace responsable de los resultados que los usuarios consulten en fuentes que no sean las estrictamente oficiales. Los datos finales del escrutinio podrán verificarse con total seguridad a partir de las 21:30 horas.

Para la comprobación definitiva y el cobro de los premios con validez legal, se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados de la ONCE o realizar la consulta pertinente a través de su página web oficial. Los cupones premiados tienen un plazo de caducidad de treinta días naturales. Cabe recordar que los premios que superen el límite exento de 40.000 euros están sujetos a una retención tributaria del 20% sobre la cantidad excedente.