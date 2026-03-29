Los Leo se preparan para una semana intensa del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, donde la energía primaveral coincide con movimientos planetarios que prometen cambios significativos. El Sol, tu planeta regente, forma aspectos favorables que potencian tu carisma natural y tu capacidad de liderazgo. Esta será una semana donde tu magnetismo personal brillará con especial intensidad, abriendo puertas tanto en el ámbito personal como profesional.

Amor y relaciones

Venus transita por tu sector de las comunicaciones, favoreciendo los encuentros románticos a través de conversaciones profundas y conexiones intelectuales. Si estás en pareja, es el momento perfecto para planificar esa escapada que habéis estado posponiendo. Las relaciones establecidas experimentarán una renovación del interés mutuo, especialmente el miércoles 2 de abril, cuando la Luna nueva activa tu zona de compromisos.

Para los Leo solteros, el fin de semana del 4 y 5 de abril presenta oportunidades inesperadas de conocer a alguien especial en contextos relacionados con el aprendizaje o eventos culturales. Tu natural teatralidad y tu sentido del humor serán tus mejores armas de seducción. No temas mostrar tu lado más auténtico y creativo.

Las relaciones familiares también se benefician de este tránsito, con posibles reconciliaciones o celebraciones importantes que fortalecerán los lazos afectivos más profundos.

Trabajo y finanzas

Profesionalmente, esta semana marca un punto de inflexión importante. Marte en tu sector laboral te impulsa a tomar iniciativas audaces que habías estado contemplando desde hace tiempo. El lunes 31 de marzo será especialmente propicio para presentar proyectos creativos o solicitar ese ascenso que mereces. Tu capacidad natural para inspirar a otros estará en su punto más alto.

En el aspecto financiero, Júpiter forma un trígono favorable que sugiere ingresos adicionales provenientes de tu creatividad o talentos artísticos. Es posible que recibas una propuesta para monetizar alguna de tus habilidades secundarias. Sin embargo, evita las inversiones impulsivas el jueves 3 de abril, cuando algunos aspectos tensos podrían nublar tu juicio habitual.

Los emprendedores Leo encontrarán apoyo inesperado de socios o colaboradores que aportarán recursos valiosos para hacer crecer sus proyectos. La clave estará en mantener tu ego bajo control y escuchar las sugerencias constructivas.

Salud y bienestar

Tu vitalidad se encuentra en un momento excelente, con altos niveles de energía que te permitirán abordar múltiples proyectos simultáneamente. Sin embargo, tu tendencia leonina a querer brillar en todo puede llevarte al agotamiento si no estableces prioridades claras. Es fundamental que dediques tiempo a actividades que nutran tu creatividad y tu espíritu.

El sistema cardiovascular requiere especial atención esta semana. Incorpora ejercicios aeróbicos moderados y evita el exceso de estimulantes como la cafeína. Las actividades al aire libre, especialmente las que involucren expresión artística como la danza o el teatro, serán especialmente beneficiosas para tu equilibrio emocional y físico.

Días clave de la semana

Miércoles 2 de abril: La Luna nueva en Aries activa tu sector de aventuras y viajes, siendo ideal para tomar decisiones importantes sobre cambios de residencia o proyectos a largo plazo.

La Luna nueva en Aries activa tu sector de aventuras y viajes, siendo ideal para tomar decisiones importantes sobre cambios de residencia o proyectos a largo plazo. Viernes 4 de abril: Aspectos favorables entre Venus y Júpiter crean oportunidades excepcionales en el amor y los negocios. Día perfecto para citas románticas o reuniones profesionales cruciales.

Aspectos favorables entre Venus y Júpiter crean oportunidades excepcionales en el amor y los negocios. Día perfecto para citas románticas o reuniones profesionales cruciales. Domingo 6 de abril: Aunque técnicamente fuera de la semana, la energía se construye desde el sábado 5, con aspectos que favorecen la introspección y la planificación de objetivos futuros.

Consejo semanal para Leo

Esta semana, querido Leo, el universo te invita a equilibrar tu natural necesidad de protagonismo con la humildad de reconocer que los mejores logros se construyen en equipo. Tu luz interior está especialmente brillante, pero recuerda que las estrellas más luminosas son aquellas que iluminan el camino para otros. Confía en tu intuición, especialmente en las decisiones que involucren tu corazón, y no tengas miedo de mostrar tu vulnerabilidad cuando sea necesario. La autenticidad será tu mayor fortaleza durante estos días transformadores.