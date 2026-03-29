El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dirigido el domingo una nueva carta a la militancia socialista en la que enfatiza la posición de España en el conflicto de Irán, ahora en su primer mes. Sánchez sostiene que los socialistas están «en el lado correcto» de la historia, siendo una «referencia» para los progresistas que abogan por la paz en el mundo.

En su carta, Sánchez subraya la postura del Gobierno español desde el principio del conflicto, reafirmando su mensaje de «no a la guerra», que, según él, encapsula la memoria, la dignidad y el compromiso del país. Enfatiza que las decisiones que se toman actualmente deben considerar las más de 2.000 vidas perdidas en Oriente Medio y los cuatro millones de desplazados que han abandonado sus hogares.

El presidente también recuerda que el actual ‘no a la guerra’ tiene raíces en la conciencia colectiva de 2003, un período marcado por amplias manifestaciones contra la guerra en Irak, que fue apoyada por el gobierno de José María Aznar. «Aprendí lo que ocurre cuando un gobierno ignora la voluntad del pueblo y se alinea con potencias extranjeras», menciona Sánchez, reflexionando sobre el poder de la ciudadanía al alzar la voz en defensa de la paz.

El presidente destaca que muchos socialistas, incluida su propia persona, fueron parte de esas protestas, marcando el compromiso del partido con la defensa de la paz. Según su perspectiva, la paz no es solo una consigna, sino una exigencia que se debe vivir diariamente, reflejando así los principios del socialismo: humanidad y justicia, sin acostumbrarse a la violencia o la injusticia.

Sánchez también responde a las críticas de la oposición, señalando que algunos sectores de la derecha española a menudo carecen de claridad cuando se trata de tener una postura firme. Según él, estas fuerzas políticas minan el diálogo y evitan la confrontación con aquellos que promueven el conflicto. «Son quienes hablan de paz pero nunca incomodan a quienes hacen la guerra», dice en su crítica.

En conexión con su defensa del pacifismo, el presidente menciona las medidas que su gobierno ha implementado en respuesta a las crisis económicas desatadas por el conflicto en Irán. En particular, recuerda que la legislación reciente se propone proteger a las familias y empresas de la subida de precios derivada del conflicto, considerándola como un aspecto fundamental de su agenda anticrisis.

A pesar de no mencionar otros decretos que aún están bajo consideración, el presidente recalca que su propuesta representa «el mayor escudo social y económico de toda la UE», citando una inversión de 5.000 millones de euros para afrontar las consecuencias más severas de la guerra.

Sánchez concluye su carta reflexionando sobre su papel en política, señalando que esto es un momento definitorio. Expresa su orgullo por dirigir un partido que representa no solo a una historia, sino a un futuro basado en la justicia y la paz. Agradece a la militancia por su compromiso, concluyendo que el PSOE es un bastión para quienes creen en la paz, la justicia y la humanidad.