Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 14 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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La Primitiva
03 · 15 · 32 · 35 · 39 · 40
Complementario: 34
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Reintegro: 8
Joker: 0681596
Bonoloto
16 · 24 · 26 · 42 · 44 · 49
Complementario: 25
Reintegro: 9
EuroDreams
02 · 15 · 18 · 22 · 34 · 38
Número Sueño: 04
ONCE
Mi día de la ONCE
11 de octubre de 1972 · número de la suerte 07
Super 11
04, 08, 09, 16, 17, 24, 33, 39, 44, 48, 49, 57, 58, 65, 68, 73, 76, 83, 84, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
827 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
44033 — Serie 022 — 500.000 € — Reintegros 4 / 3
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.