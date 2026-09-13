Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 13 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.
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El Gordo de la Primitiva
05 · 25 · 36 · 39 · 54
Bonoloto
02 · 06 · 07 · 20 · 39 · 47
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Complementario: 37
Reintegro: 7
Lototurf
04 · 05 · 12 · 15 · 26 · 30
Reintegro: 3
Caballo ganador: 4
ONCE
Super 11
04, 09, 15, 19, 24, 28, 36, 41, 43, 49, 54, 58, 59, 67, 69, 71, 74, 79, 82, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
608 — Último sorteo del día (21:15)
Sueldazo Fin de Semana
33549 — Serie 019 — Reintegros 9
Mi día de la ONCE
22 de octubre de 1952 · número de la suerte 07
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.