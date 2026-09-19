Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado

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El sorteo de La Primitiva ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:

Resultado del sorteo Lee tambien: Bonoloto, en directo: sorteo de hoy 19 de septiembre de 2026 — combinación y premios Combinación: 10444645740 Complementario: 19 · Reintegro: 4 Joker: – Bote: 21.000.000,00 € Categoría Acertantes Premio Especial (6 Aciertos + R) 0 0,00 € 1ª (6 Aciertos) 0 0,00 € 2ª (5 Aciertos + C) 2 105.507,72 € 3ª (5 Aciertos) 151 2562,00 € 4ª (4 Aciertos) 8.394 67,04 €