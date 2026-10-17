Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el sábado 17 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 23123 (60.000 € al décimo)
Segundo premio: 20183 (12.006 € al décimo)
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Reintegros: 0, 3, 5
Extracciones de cuatro cifras: 0110 · 2197 · 5967 · 7225
Extracciones de tres cifras: 064 · 118 · 178 · 203 · 204 · 580 · 584 · 602 · 886 · 890
Extracciones de dos cifras: 04 · 17 · 41 · 45 · 67 · 75 · 81 · 94 · 98
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
08 · 09 · 12 · 14 · 29 · 45
Complementario: 43
Reintegro: 4
Joker: 8525836
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
18 · 32 · 37 · 38 · 42 · 49
Complementario: 20
Reintegro: 7
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
21609. Serie 019. Reintegros 9
Mi día de la ONCE
30 de octubre de 1988 · número de la suerte 01
Super 11
03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 27, 28, 33, 49, 51, 56, 58, 63, 64, 76, 80, 82, 84. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
109. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.