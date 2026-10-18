Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 18 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.
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El Gordo de la Primitiva
11 · 14 · 29 · 31 · 34
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Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
09 · 18 · 21 · 23 · 48 · 49
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Complementario: 29
Reintegro: 1
Lototurf
02 · 11 · 13 · 22 · 25 · 30
Reintegro: 5
Caballo ganador: 4
ONCE
Sueldazo Fin de Semana
08542. Serie 043. Reintegros 2
Mi día de la ONCE
20 de mayo de 1983 · número de la suerte 05
Super 11
04, 08, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31, 36, 40, 42, 46, 53, 61, 63, 64, 77, 80. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
864. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.