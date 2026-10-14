El conjunto blanco afronta este miércoles un nuevo desafío europeo en Italia tras arrancar la competición con una victoria frente al Inter de Milán, mientras que el equipo italiano busca resarcirse de su empate inicial

La UEFA Champions League encara su segunda jornada de la competición con la celebración de un encuentro destacado que medirá a la AS Roma y al Real Madrid en territorio italiano. El conjunto madrileño viaja hasta la capital de Italia para disputar su segundo compromiso continental con el objetivo de continuar escalando posiciones en la clasificación, después de firmar un inicio muy favorable en el torneo tras imponerse por un resultado de dos a uno al Inter de Milán en un partido disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. En esta ocasión, la plantilla dirigida por José Mourinho asumirá el papel de visitante en un duelo que promete emoción sobre el césped del Estadio Olímpico de Roma.

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Por su parte, el equipo italiano afronta el choque con la necesidad de decantar el marcador a su favor ante su afición, tras cosechar un resultado a tablas frente al Fenerbahçe en su estreno europeo que complicó sus aspiraciones iniciales en la competición. La condición de local de la AS Roma representa un obstáculo añadido que el conjunto blanco deberá sortear si pretende amarrar la victoria en tierras transalpinas en este nuevo desafío de la máxima competición continental.

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Horario, fecha y canales de televisión para seguir el Roma contra Real Madrid en directo

El partido correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Champions League, que enfrentará a la AS Roma y al Real Madrid, se disputará este miércoles 14 de octubre a partir de las 21:00 horas en horario peninsular español. El escenario principal de esta exhibición futbolística será el Estadio Olímpico de Roma. Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo por televisión y de forma online podrán sintonizar las emisiones a través de los operadores Movistar+ y Orange TV, los cuales ofrecerán la cobertura completa del choque europeo.