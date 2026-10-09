Rosa Benito ha desvelado en Supervivientes: All Stars que Rocío Jurado mantuvo una relación sentimental antes de conocer a José Ortega Cano. Según su relato, se trató de un amor que la artista logró mantener fuera de la prensa.

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Rosa Benito ha vuelto a situar a Rocío Jurado en el centro de la actualidad televisiva tras revelar nuevos detalles sobre la vida sentimental de la cantante durante su participación en Supervivientes: All Stars.

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La exmujer de Amador Mohedano contó a su compañero Rubén Torres que, antes de iniciar su relación con José Ortega Cano, Rocío Jurado tuvo un romance con un hombre cuya identidad no ha trascendido.

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“Ella tuvo un amor maravilloso, porque el amor te hace sentir como una niña chica, con muchísima ilusión, y luego conoció a Ortega porque ese amor del que te hablo, pues no pudo ser”, explicó Rosa Benito durante una conversación en la isla.

Según su relato, aquel hombre era “anónimo” y la artista consiguió mantener la relación alejada de los medios de comunicación. Benito defendió que era posible preservar determinados aspectos de la vida privada cuando existía voluntad para hacerlo.

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La televisiva no quiso explicar por qué terminó aquel noviazgo y se limitó a señalar que “no pudo ser porque no pudo ser”.

Después, Rocío Jurado conoció a José Ortega Cano en 1992. “La verdad es que también fue un amor muy bonito”, afirmó Rosa Benito.

Benito también recordó algunos momentos posteriores de la relación entre la cantante y el torero. Ambos contrajeron matrimonio el 17 de febrero de 1995 en la finca Yerbabuena y años después adoptaron a Gloria Camila y José Fernando.

Según relató, la pareja viajó a Colombia con intención de adoptar y finalmente decidió hacerse cargo de dos hermanos. Rosa Benito explicó que Rocío Jurado había seguido anteriormente tratamientos para intentar ser madre junto a Ortega Cano.

La concursante aseguró además que la cantante sufrió dos abortos durante aquella etapa antes de que la pareja optara por la adopción.

Las declaraciones realizadas en Supervivientes: All Stars han vuelto a sacar a la luz aspectos de la vida privada de Rocío Jurado dos décadas después de su fallecimiento.