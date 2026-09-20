Monte Hacho, de unos 204 metros de altitud según la cartografía del IGN, concentra paseos y miradores accesibles desde el casco urbano de Ceuta.

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El litoral, los acantilados y las laderas próximas a la ciudad ofrecen recorridos de esfuerzo moderado pensados para salir y volver en poco tiempo. Estas rutas permiten a los ceutíes recuperar la actividad al aire libre en paseos breves que no requieren preparación técnica.

Cómo elegir una ruta suave desde Ceuta

Antes de salir, atiende tres criterios claros: tipo de firme, desnivel y exposición al sol.

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El tipo de firme (pistas y caminos anchos) facilita el paso y reduce el riesgo de torceduras. El desnivel conviene que sea corto o con predominio de tramos llanos para mantener la intensidad baja. La exposición al sol marca la comodidad en primavera y verano: opta por horarios con menos calor y por tramos con sombra cuando sea posible.

Si sales en familia o con menos experiencia, elige recorridos cortos y lleva agua, calzado con buen agarre y una prenda ligera.

Itinerarios recomendables con dificultad baja

Propuestas pensadas para caminar a ritmo tranquilo; ajusta cada recorrido según tu ritmo y el estado del terreno.

1) Paseos panorámicos por el entorno del Monte Hacho

Rutas breves alrededor del monte permiten alcanzar miradores y regresar sin cambios de ruta complejos. Diseña la salida con un objetivo concreto (un mirador) y vuelve por el mismo trazado si prefieres seguridad y comodidad.

2) Tramos cercanos entre el litoral y pistas de acceso

El perímetro próximo a Ceuta enlaza caminos costeros y pistas de acceso que suelen ser anchas y fáciles de seguir. Prioriza pistas señalizadas o itinerarios habituales y evita atajos sin trazado claro para mantener la salida suave.

3) Circularidad por caminos rurales y senderos de baja técnica

Buscar circuitos sencillos —ida por una pista y vuelta por otra— evita repetir exactamente los mismos puntos y permite adaptar la distancia sin aumentar la dificultad técnica.

Consejos prácticos para que la salida sea cómoda

Planifica la duración : deja margen para paradas.

: deja margen para paradas. Lleva agua y un tentempié ligero.

y un tentempié ligero. Revisa el calzado : un zapato estable reduce el esfuerzo en terreno irregular.

: un zapato estable reduce el esfuerzo en terreno irregular. Evita las horas de más calor y ajusta el inicio de la marcha.

y ajusta el inicio de la marcha. Respeta la naturaleza: no salgas de trayectos señalizados en zonas sensibles.

Qué llevar y qué comprobar antes de salir

Para una caminata suave basta con lo esencial, pero conviene comprobar algunos puntos.

consultar la señalización y accesos disponibles en la zona;

verificar el estado del tiempo en las fuentes meteorológicas habituales;

llevar el teléfono con batería suficiente y, si es posible, un mapa offline.

Para información sobre itinerarios y recomendaciones, consulta el Ayuntamiento de Ceuta o los clubes de montaña locales, que suelen publicar rutas y avisos de seguridad.

Una vuelta tranquila también es senderismo

El senderismo suave permite disfrutar de la mezcla de mar y montaña que caracteriza a Ceuta sin agotarse. Elige un recorrido que encaje con tu ritmo, hazlo circular si te apetece y dedica tiempo a mirar el paisaje.

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