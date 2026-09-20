La programación del domingo 20 de septiembre de 2026 sitúa los informativos principales en Antena 3, Telecinco y laSexta, mientras que La 2 centra la tarde en divulgación y cultura.
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Los espectadores ceutíes deben tener en cuenta que la emisora local RTVCE emite informativos propios que pueden coincidir con estas franjas y modificar la oferta que aparece en televisores con señal local.
La 2
Selección de la noche
- 20:45 De tapas por España: Granada: la ciudad romántica nazarí
- 21:30 Antonio, el bailarín de España
- 22:30 Órbita Laika
- 23:20 Órbita Laika
De tapas por España (20:45) abre con un reportaje sobre Granada y su herencia nazarí; ofrece una opción tranquila para quienes buscan contenido cultural después de la tarde.
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La franja continúa con Antonio, el bailarín de España (21:30), que aporta un perfil biográfico y artístico, y cierra con dos pases de Órbita Laika (22:30 y 23:20) dedicados a divulgación científica. En conjunto, La 2 plantea una secuencia de gastronomía, cultura y ciencia apta para un público que prefiere programación reposada.
Imprescindibles: De tapas por España (20:45), Antonio, el bailarín de España (21:30), Órbita Laika (22:30 y 23:20).
Antena 3
Selección de la noche
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 El Secreto
A3 Noticias Fin de Semana arranca la franja a las 21:00, momento habitual para revisar la actualidad antes de la programación nocturna.
Deportes 2 (21:45) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) completan el bloque informativo; el pronóstico puede ser útil para planificar actividades en Ceuta la jornada siguiente. A las 22:10, El Secreto ofrece continuidad de ficción para quien prefiera seguir una trama televisiva.
Imprescindibles: A3 Noticias Fin de Semana (21:00), Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55), El Secreto (22:10), Deportes 2 (21:45).
Cuatro
Selección de la noche
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:05 El tiempo
- 21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave
- 21:30 Cuarto milenio
Noticias cuatro abre a las 20:00, seguido por un bloque deportivo y el parte meteorológico.
La cadena pasa de Eldesmarque cuatro (20:45) a El tiempo (21:05) y entra en contenidos de misterio con Cuarto milenio: arrancando la nave (21:15) y el programa principal a las 21:30. Para Ceuta, el bloque meteorológico tiene utilidad práctica en fines de semana con actividades al aire libre.
Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00), El tiempo (21:05), Cuarto milenio: arrancando la nave (21:15), Cuarto milenio (21:30).
Telecinco
Selección de la noche
- 20:00 Rueda la letra
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Supervivientes all stars. conexión honduras
Rueda la letra inicia la oferta a las 20:00, y los Informativos telecinco se emiten a las 21:00.
Tras los informativos aparecen Eldesmarque telecinco (21:30) y El tiempo (21:40), antes de la conexión con Supervivientes all stars. conexión honduras a las 22:00. El formato de seguimiento de Telecinco concentra la conversación televisiva nocturna para quienes siguen el programa.
Imprescindibles: Informativos telecinco (21:00), Eldesmarque telecinco (21:30), El tiempo (21:40), Supervivientes all stars. conexión honduras (22:00).
laSexta
Selección de la noche
- 20:00 laSexta Noticias Fin de Semana
- 21:05 laSexta Deportes
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:30 Salvados
- 22:30 Salvados
- 23:50 Salvados
laSexta Noticias Fin de Semana comienza a las 20:00, seguido de deportes y meteorología en la franja temprana de la noche.
El programa Salvados ofrece tres pases (21:30, 22:30 y 23:50), lo que facilita la incorporación tardía de espectadores. Para quienes valoran el análisis y el debate, la repetición permite elegir el tramo que mejor encaja con la agenda del domingo en Ceuta.
Imprescindibles: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00), laSexta Meteo (21:20), Salvados (21:30, 22:30 y 23:50), laSexta Deportes (21:05).
Cierre práctico: cómo elegir en 5 minutos
Si buscas información rápida, consulta los informativos de Antena 3, Telecinco o laSexta en su horario habitual; La 2, en esta franja, apuesta más por cultura y divulgación.
Para planificar actividades en Ceuta, prioriza los bloques de previsión meteorológica: Tu tiempo con Roberto Brasero (Antena 3), El tiempo (Cuatro y Telecinco) y laSexta Meteo (laSexta). Si prefieres seguir un programa sin prisas, Órbita Laika y los pases de Salvados facilitan incorporarse más tarde; para conversación y seguimiento en redes, Supervivientes all stars. conexión honduras concentra la atención nocturna.
Fuente: parrilla de programación facilitada por cadenas (La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta) para el domingo 20 de septiembre de 2026.