La programación del domingo 20 de septiembre de 2026 sitúa los informativos principales en Antena 3, Telecinco y laSexta, mientras que La 2 centra la tarde en divulgación y cultura.

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Los espectadores ceutíes deben tener en cuenta que la emisora local RTVCE emite informativos propios que pueden coincidir con estas franjas y modificar la oferta que aparece en televisores con señal local.

La 2

Selección de la noche

20:45 De tapas por España: Granada: la ciudad romántica nazarí

21:30 Antonio, el bailarín de España

22:30 Órbita Laika

23:20 Órbita Laika

De tapas por España (20:45) abre con un reportaje sobre Granada y su herencia nazarí; ofrece una opción tranquila para quienes buscan contenido cultural después de la tarde.

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La franja continúa con Antonio, el bailarín de España (21:30), que aporta un perfil biográfico y artístico, y cierra con dos pases de Órbita Laika (22:30 y 23:20) dedicados a divulgación científica. En conjunto, La 2 plantea una secuencia de gastronomía, cultura y ciencia apta para un público que prefiere programación reposada.

Imprescindibles: De tapas por España (20:45), Antonio, el bailarín de España (21:30), Órbita Laika (22:30 y 23:20).

Antena 3

Selección de la noche

21:00 A3 Noticias Fin de Semana

21:45 Deportes 2

21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

22:10 El Secreto

A3 Noticias Fin de Semana arranca la franja a las 21:00, momento habitual para revisar la actualidad antes de la programación nocturna.

Deportes 2 (21:45) y Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55) completan el bloque informativo; el pronóstico puede ser útil para planificar actividades en Ceuta la jornada siguiente. A las 22:10, El Secreto ofrece continuidad de ficción para quien prefiera seguir una trama televisiva.

Imprescindibles: A3 Noticias Fin de Semana (21:00), Tu tiempo con Roberto Brasero (21:55), El Secreto (22:10), Deportes 2 (21:45).

Cuatro

Selección de la noche

20:00 Noticias cuatro

20:45 Eldesmarque cuatro

21:05 El tiempo

21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave

21:30 Cuarto milenio

Noticias cuatro abre a las 20:00, seguido por un bloque deportivo y el parte meteorológico.

La cadena pasa de Eldesmarque cuatro (20:45) a El tiempo (21:05) y entra en contenidos de misterio con Cuarto milenio: arrancando la nave (21:15) y el programa principal a las 21:30. Para Ceuta, el bloque meteorológico tiene utilidad práctica en fines de semana con actividades al aire libre.

Imprescindibles: Noticias cuatro (20:00), El tiempo (21:05), Cuarto milenio: arrancando la nave (21:15), Cuarto milenio (21:30).

Telecinco

Selección de la noche

20:00 Rueda la letra

21:00 Informativos telecinco

21:30 Eldesmarque telecinco

21:40 El tiempo

22:00 Supervivientes all stars. conexión honduras

Rueda la letra inicia la oferta a las 20:00, y los Informativos telecinco se emiten a las 21:00.

Tras los informativos aparecen Eldesmarque telecinco (21:30) y El tiempo (21:40), antes de la conexión con Supervivientes all stars. conexión honduras a las 22:00. El formato de seguimiento de Telecinco concentra la conversación televisiva nocturna para quienes siguen el programa.

Imprescindibles: Informativos telecinco (21:00), Eldesmarque telecinco (21:30), El tiempo (21:40), Supervivientes all stars. conexión honduras (22:00).

laSexta

Selección de la noche

20:00 laSexta Noticias Fin de Semana

21:05 laSexta Deportes

21:20 laSexta Meteo

21:30 Salvados

22:30 Salvados

23:50 Salvados

laSexta Noticias Fin de Semana comienza a las 20:00, seguido de deportes y meteorología en la franja temprana de la noche.

El programa Salvados ofrece tres pases (21:30, 22:30 y 23:50), lo que facilita la incorporación tardía de espectadores. Para quienes valoran el análisis y el debate, la repetición permite elegir el tramo que mejor encaja con la agenda del domingo en Ceuta.

Imprescindibles: laSexta Noticias Fin de Semana (20:00), laSexta Meteo (21:20), Salvados (21:30, 22:30 y 23:50), laSexta Deportes (21:05).

Cierre práctico: cómo elegir en 5 minutos

Si buscas información rápida, consulta los informativos de Antena 3, Telecinco o laSexta en su horario habitual; La 2, en esta franja, apuesta más por cultura y divulgación.

Para planificar actividades en Ceuta, prioriza los bloques de previsión meteorológica: Tu tiempo con Roberto Brasero (Antena 3), El tiempo (Cuatro y Telecinco) y laSexta Meteo (laSexta). Si prefieres seguir un programa sin prisas, Órbita Laika y los pases de Salvados facilitan incorporarse más tarde; para conversación y seguimiento en redes, Supervivientes all stars. conexión honduras concentra la atención nocturna.

Fuente: parrilla de programación facilitada por cadenas (La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta) para el domingo 20 de septiembre de 2026.

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