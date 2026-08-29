Las toallas pierden esponjosidad principalmente por residuos de detergente o suavizante y por un secado inadecuado; en la mayoría de los casos, un aclarado extra y ajustar la dosificación corrigen el problema.

Lee tambien: Amadeo Llados arremete contra las celebraciones por la victoria de España en el Mundial: «Sigues teniendo panza y sigues siendo pobre»

1) Empieza por una buena preparación

Si las toallas han permanecido húmedas después del uso, airea un rato antes de lavar para reducir olores y posibles depósitos orgánicos.

Evita mezclarlas con prendas que suelten pelusa o con ropa muy sucia (restos de cremas o aceites). Las fibras atraen partículas y esas partículas crean una capa que reduce la suavidad y la absorción.

Lee tambien: Cómo lavar el edredón en casa sin dañar la lavadora: el truco de los profesionales para un acabado de tintorería

2) Temperatura y ciclo: menos drama, mejores resultados

Usa la temperatura que indica la etiqueta y selecciona el ciclo específico para algodón o toallas.

Los programas demasiado agresivos y el calor elevado desgastan las fibras. Tampoco metas la lavadora al máximo de carga: si el tambor queda muy lleno, el agua y el detergente no circulan bien y aumentan los restos en las fibras. Para prendas muy sucias, pretrata las manchas en lugar de subir detergente en toda la carga.

3) Detergente: cantidad justa y sin “doble dosis”

El exceso de detergente deja una película invisible que endurece al secar. Dosifica según la etiqueta del producto y ajusta según la carga real y el nivel de suciedad.

Dosifica según la etiqueta y la carga real.

Si notas rigidez frecuente, aumenta el número de aclarados en vez de la cantidad de detergente.

4) Suavizante: útil con criterio, no como solución universal

El suavizante puede aportar sensación inmediata de suavidad, pero acumulado reduce la capacidad de absorción. Úsalo con moderación y según las indicaciones del fabricante.

Una alternativa práctica es añadir un aclarado adicional para eliminar residuos (ver punto 5) antes de recurrir siempre al suavizante.

5) Aclarado extra: el truco silencioso

Un enjuague adicional suele resolver la mayoría de las toallas ásperas. Programas de aclarado extra o manualmente añadir otro ciclo de enjuague eliminan restos que el primer aclarado no arrastró.

6) Cómo secarlas para que sigan esponjosas

El secado condiciona tanto la textura como la vida útil de la toalla.

Si usas secadora:

Evita temperaturas muy altas; selecciona el programa para tejidos de rizo o algodón.

Retira las toallas cuando estén secas para que las fibras no se apelmacen.

Si secas al aire:

Cuélgalas bien extendidas y con buena ventilación para un secado uniforme.

Evita dejar las toallas húmedas durante la noche para minimizar olores y rigidez.

7) Pequeños hábitos que ayudan (y no cuestan)

No mezcles con prendas muy sucias o con restos de productos cosméticos.

con prendas muy sucias o con restos de productos cosméticos. Lava toallas nuevas antes del primer uso si la etiqueta lo indica; así se elimina el acabado industrial y mejora la absorción.

antes del primer uso si la etiqueta lo indica; así se elimina el acabado industrial y mejora la absorción. Si las toallas se vuelven ásperas, revisa primero dosificación y aclarado antes de cambiar continuamente de detergente o suavizante.

Señales de que algo no está funcionando

Toallas duras, menor absorción o sensación de “raspar” suelen indicar: exceso de detergente, aclarado insuficiente, sobrecarga de la lavadora o secado inapropiado. Corrigiendo uno o dos de esos factores normalmente se recupera la suavidad.

Con estas pautas —preparación, dosis adecuada, aclarado suficiente y un secado correcto— tus toallas mantendrán su tacto agradable durante más tiempo.

Te puede interesar