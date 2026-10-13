El joven extremo hispalense sufrió una desafortunada caída en la segunda parte cuando estaba siendo uno de los hombres más destacados del ataque sevillista.

VALENCIA — Preocupación e incertidumbre en las filas del Sevilla FC. El extremo hispalense Miguel Sierra protagonizó una de las imágenes más amargas de la jornada tras sufrir una lesión en el hombro durante el encuentro frente al Levante UD en el Ciutat de València, teniendo que abandonar el terreno de juego visiblemente dolorido y entre lágrimas.

Lee tambien: LaLiga jornada 8: Levante 3-3 Sevilla en un empate a seis goles

El incidente se produjo en la segunda mitad del choque, cuando el Sevilla mandaba por 1-2 en el marcador. Sierra, que estaba cuajando una actuación sobresaliente —con un balón al larguero y participación directa en la jugada del segundo tanto firmado por Félix Correia—, entró en un lance disputado en la banda con Manu Sánchez y cayó de forma desafortunada sobre el césped apoyando el brazo en una postura antinatural.

PUBLICIDAD

Un choque que provocó protestas y la sustitución obligada

Inmediatamente tras el impacto, el atacante quedó tendido en el verde aquejado de un fuerte dolor en el hombro. La acción desencadenó protestas en el banquillo sevillista reclamando falta del jugador granota, protestas que le costaron la tarjeta amarilla al técnico Luis García Plaza por parte del colegiado Adrián Cordero Vega.

Lee tambien: Levante 3-3 Sevilla: resultado y resumen

Pese a ser atendido durante varios minutos por las asistencias médicas del club, el futbolista no pudo reincorporarse al partido. En el minuto 68, el cuerpo técnico se vio obligado a realizar el cambio para dar entrada a Alfon González.

Muestra de dolor en el banquillo y vestuarios

Las cámaras de la retransmisión mostraron al futbolista llorando en el banquillo mientras los servicios médicos le aplicaban hielo en la zona afectada. Poco después, Sierra se retiró hacia el túnel de vestuarios sin esperar al pitido final, evidenciando el malestar por el percance sufrido.

A la espera del comunicado e informe médico oficial por parte del Sevilla FC tras las correspondientes pruebas exploratorias, el entorno del club se mantiene en vilo para determinar si se trata de una luxación o un fuerte traumatismo en la zona.