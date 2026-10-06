El Consejo de Ministros recupera los decretos rechazados por el Congreso con novedades como préstamos sin intereses del ICO, deducciones en el IRPF y compras de inmuebles a la Seguridad Social.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar los dos decretos con medidas urgentes sobre vivienda que fueron derogados por el Congreso de los Diputados. La nueva propuesta incorpora importantes novedades financieras y fiscales con las que el Ejecutivo pretende sortear las reticencias parlamentarias tras la reciente disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre.

Entre las principales medidas del primer decreto destaca la activación de una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 10.000 millones de euros. Este fondo financiará préstamos intergeneracionales de hasta 50.000 euros al 0% de interés para cubrir hasta el 20% de la entrada en la compra de primera vivienda (programa TU CASA), cuyos inmuebles adquiridos quedarán sujetos de forma permanente a un precio máximo de venta. Asimismo, el plan incluye deducciones del 10% en el IRPF para alquileres de rentas inferiores a 33.007 euros, 280 millones en avales para la construcción industrializada y la adquisición de «miles de viviendas» de la Seguridad Social a través de la empresa pública Casa 47.

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Respecto al segundo decreto, referente a la prórroga automática de los contratos de arrendamiento e indemnizaciones de hasta 12 mensualidades para propietarios que no renueven sin causa justificada, Sánchez ha aclarado que su entrada en vigor dependerá de la ratificación de la Diputación Permanente del Congreso. Para mitigar el riesgo de un nuevo rechazo, el primer paquete normativo mantiene de forma preventiva los límites a las subidas de renta, la suspensión de desahucios para vulnerables y las restricciones a los fondos de inversión hasta el año 2030.