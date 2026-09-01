El presidente del Gobierno sostiene que los informes de inteligencia descartan la implicación de Rabat y rechaza el traslado de migrantes a la península.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no existe «ninguna información» por parte de los servicios de inteligencia ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que apunte a una implicación de las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio.

En una entrevista concedida a la cadena SER, el jefe del Ejecutivo ha calificado la cooperación con el país vecino en materia migratoria como «francamente positiva», destacando el despliegue policial ejecutado por Rabat en la zona de Castillejos para frenar los accesos. Sánchez ha advertido de que la colaboración con Marruecos resulta indispensable para no agravar la situación en la frontera.

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Hipótesis sobre desinformación extranjera

Frente a la desvinculación de Rabat, el presidente ha sugerido la posible injerencia de terceros países mediante campañas de bulos y desinformación orientadas a desestabilizar la situación:

Rusia e Israel: Sánchez ha insinuado que las posturas del Ejecutivo español ante la invasión de Ucrania y la situación en Gaza podrían haber motivado actuaciones de desinformación por parte de estos países.

Sánchez ha insinuado que las posturas del Ejecutivo español ante la invasión de Ucrania y la situación en Gaza podrían haber motivado actuaciones de desinformación por parte de estos países. Informes del CNI: Ha aclarado que, si bien la Policía Nacional y el CNI manejaban reportes sobre un incremento habitual de los flujos migratorios en fechas estivales, ninguna evaluación previó una entrada masiva de la magnitud vivida los días 30 y 31 de julio.

Gestión del contingente y devoluciones

Respecto al impacto de la crisis en la ciudad autónoma, Sánchez ha descartado el traslado de migrantes a la península y ha avanzado la habilitación de 6.000 plazas de alojamiento temporal para dar cobertura a la demanda en Ceuta.

Datos clave de la crisis Cifra / Situación Entradas los días 30 y 31 de julio ~70.000 personas Retornos inmediatos (días posteriores) ~90 % del total Retornos voluntarios (desde el 10 de agosto) 3.222 personas Población migrante actual en Ceuta ~5.000 personas (1.200 menores)

La prioridad de la Administración central se centra en resolver los expedientes de los menores en la propia ciudad autónoma y tramitar la devolución de quienes accedieron por motivos económicos, a los que prevé retornar a Marruecos en los próximos días.