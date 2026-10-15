El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de forma muy positiva la reciente visita oficial realizada por los Reyes Don Felipe y Doña Letizia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, enmarcándola como un paso fundamental hacia la recuperación de la «normalidad institucional, política y social» en la zona. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se producen en un contexto marcado por los acontecimientos vividos a finales del pasado mes de julio, cuando la zona registró una grave crisis de presión migratoria.

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Durante su intervención, Sánchez restó trascendencia a la polémica suscitada por la incursión de embarcaciones militares de la Armada de Marruecos en aguas próximas a Ceuta, un episodio coincidente en fechas con las entradas masivas de inmigrantes. El presidente definió la presencia de los navíos marroquíes como un «hecho puntual» y descartó que supusiera un desafío deliberado a la soberanía española, al tiempo que remarcó que las situaciones de tensión se resolvieron con celeridad gracias a la coordinación constante entre los ejércitos de ambos países.

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Fluidez entre las Armadas de ambos países

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El jefe del Ejecutivo enfatizó la efectividad de los canales directos entre las Fuerzas Armadas de España y Marruecos para solventar el incidente en el mar. Según explicó, la situación militar se gestionó mediante «una interlocución fluida» entre ambas Armadas, lo que permitió dar por concluido el episodio sin que desde entonces se hayan repetido eventos de características similares en el litoral ceutí.

No obstante, las explicaciones ofrecidas por el presidente llegan tras las críticas vertidas por la oposición y diversas administraciones por la falta de transparencia sobre este suceso marítimo, dado que en su momento no se facilitó información previa ni al Congreso de los Diputados ni a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Restablecimiento de la normalidad en la frontera sur

Con su valoración del viaje real, el Ejecutivo busca poner de relieve el respaldo del Estado a las poblaciones de Ceuta y Melilla, reforzando la presencia institucional tras las complejas jornadas vividas durante el verano. Sánchez recalcó que la presencia de los Reyes supone un respaldarazo decisivo para la estabilidad de las ciudades autónomas y confirmó que los trabajos conjuntos con Marruecos continúan centrados en el control de la frontera sur y la vuelta paulatina a la plena normalidad.