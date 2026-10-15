MADRID — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado al Ministerio de Defensa dentro del mapa de sospechosos desde los que se habrían producido las filtraciones relativas a la crisis diplomática y militar en Ceuta. Según informa La Razón, desde el núcleo duro de Moncloa se ha trasladado la orden implícita de extremar el control sobre el entorno directivo y los mandos del departamento que encabeza Margarita Robles para cortar de raíz el goteo de informes que revelan maniobras y presencia no autorizada de buques militares de Marruecos en aguas de soberanía española.

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La reacción de la Presidencia del Gobierno responde al profundo malestar generado por la publicación de documentación y análisis de Inteligencia castrense que contradicen o matizan la versión oficial ofrecida por el Ejecutivo respecto a la tranquilidad en la frontera sur y las buenas relaciones con Rabat.

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Presión interna y desconfianza en el gabinete

El ambiente en el seno del Consejo de Ministros refleja un deterioro notable en la confianza hacia la titular de Defensa. Las sospechas de Moncloa no apuntan únicamente a posibles fallos de seguridad en la cadena de mando o en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sino que insinúan la existencia de fricciones internas en el gabinete, donde la postura más firme de Robles en cuestiones de soberanía nacional contrasta en ocasiones con la estrategia diplomática desplegada por la Cancillería.

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Fuentes citadas por el rotativo señalan que el objetivo prioritario del equipo presidencial es neutralizar nuevos episodios que debiliten la posición del Gobierno en un momento en que la política exterior respecto a Marruecos se encuentra en el centro del debate parlamentario.

La oposición exige la comparecencia urgente de Robles

Mientras desde el Ejecutivo se busca cerrar filas y localizar la vía de escape de la información clasificada, los grupos de la oposición han reaccionado incrementando la presión sobre el Ministerio de Defensa: