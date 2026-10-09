San Daniel Comboni (1831-1881) es el santo del día en el santoral católico, conmemoración del 10 de octubre, recordado como obispo y misionero y por fundar institutos dedicados a la misión en África Central.

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En Ceuta, su figura suele estar presente en la oración y en la programación de grupos vinculados a la actividad misionera.

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San Daniel Comboni (1831-1881)

Nacido en el siglo XIX, Comboni desarrolló su ministerio en un contexto de expansión de la acción misionera europea, orientando su labor hacia África Central. Promovió institutos misioneros para sostener la presencia apostólica y asegurar una formación capaz de acompañar a las comunidades cristianas en el tiempo.

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Su propuesta insistía en que la misión debía ser un trabajo continuado: preparación, testimonio y atención pastoral. La Iglesia conserva su memoria el 10 de octubre, fecha en la que se rememora su fallecimiento en 1881 y que suele aprovecharse para retomar el espíritu misionero en la oración personal y comunitaria.

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Otros santos que se celebran el 10 de octubre

San Pinito de Cnosos: obispo de Cnosos (Creta), conocido por sus escritos y su labor en la formación espiritual.

obispo de Cnosos (Creta), conocido por sus escritos y su labor en la formación espiritual. Santos Eulampio y Eulampia de Nicomedia: mártires, hermanos cristianos martirizados en Nicomedia (Bitinia) durante la persecución del emperador Diocleciano .

mártires, hermanos cristianos martirizados en Nicomedia (Bitinia) durante la persecución del emperador . San Gereón y compañeros: mártires venerados en Colonia , tradición que los vincula a la entrega de la vida por la fe.

mártires venerados en , tradición que los vincula a la entrega de la vida por la fe. Santos Víctor y Malloso: mártires cristianos venerados en Birten .

mártires cristianos venerados en . Santos Casio y Florencio: mártires venerados desde la antigüedad en Bonn y su entorno.

mártires venerados desde la antigüedad en y su entorno. San Claro de Nantes: obispo; figura venerada tradicionalmente vinculada al ámbito de la antigua Galia.

obispo; figura venerada tradicionalmente vinculada al ámbito de la antigua Galia. San Cerbonio de Populonia: obispo, recordado por su retirada a la isla de Elba durante la invasión lombarda.

obispo, recordado por su retirada a la durante la invasión lombarda. Santa Tanca de Ramerude: virgen y mártir, venerada en el territorio de Troyes (Francia).

virgen y mártir, venerada en el territorio de (Francia). San Paulino de Rochester: obispo; monje enviado para la evangelización de los anglos por san Gregorio Magno, vinculado después a Rochester .

obispo; monje enviado para la evangelización de los anglos por san Gregorio Magno, vinculado después a . Santa Telquilde de Jouarre: abadesa, destacada en la dirección del monasterio de Jouarre .

abadesa, destacada en la dirección del monasterio de . Santos Daniel, Samuel, Ángel, León, Nicolás, Ugolino y Domno: mártires, grupo de religiosos celebrado en el santoral.

mártires, grupo de religiosos celebrado en el santoral. San Juan de Bridlington: presbítero; canónigo regular de san Agustín y prior del monasterio de Bridlington .

presbítero; canónigo regular de san Agustín y prior del monasterio de . Beato León Wetmanski: obispo y mártir, asociado a la persecución y muerte en el contexto nazi en Płock (Polonia) según fuentes devocionales.

obispo y mártir, asociado a la persecución y muerte en el contexto nazi en (Polonia) según fuentes devocionales. Beata Ángela María Truszkowska: virgen, fundadora vinculada a las Hermanas Franciscanas de San Félix de Cantalicio.

virgen, fundadora vinculada a las Hermanas Franciscanas de San Félix de Cantalicio. Beato Eduardo Detkens: mártir, sacerdote polaco muerto durante la persecución nazi tras ser deportado y asesinado.

Significado litúrgico

El 10 de octubre reúne conmemoraciones que van desde mártires antiguos hasta figuras misioneras del siglo XIX.

La memoria de San Daniel Comboni subraya la dimensión misionera del ministerio episcopal y el valor de la formación. Para los devotos, esta jornada ofrece la oportunidad de participar en actos de recuerdo del santo y de los mártires, siguiendo el orden tradicional del calendario.

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