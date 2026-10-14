15 de octubre: la Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Religiosa carmelita española, reformadora del Carmelo y fundadora de los Carmelitas Descalzos, es recordada por su enseñanza espiritual y por su obra como escritora mística.
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En Ceuta, donde la devoción a los santos convive con la vida parroquial y las celebraciones en templos, la jornada tiene especial relevancia para quienes buscan orientación en la oración.
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Santa Teresa de Jesús
Santa Teresa de Jesús fue figura clave en la renovación carmelitana en la Península. Desde su condición de religiosa carmelita impulsó la reforma del Carmelo y la fundación de los Carmelitas Descalzos, una rama orientada a recuperar la fidelidad al espíritu fundacional.
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Su obra como escritora mística ha servido durante siglos como guía para la oración y la vida espiritual, al combinar un lenguaje accesible con hondura teológica. La Iglesia reconoció su autoridad doctrinal cuando fue proclamada doctora de la Iglesia por el papa Pablo VI en 1970.
En la conmemoración del 15 de octubre, su figura suele presentarse como maestra de la interioridad cristiana y de la constancia en la práctica de la oración.
Otros santos que se celebran el 15 de octubre
- San Barses de Edesa: obispo que defendió la fe nicena frente al arrianismo, con destierros durante el reinado del emperador Valente.
- San Severo de Tréveris: obispo, discípulo de san Lupo de Troyes y compañero de san Germán de Auxerre en la lucha contra el pelagianismo.
- Santa Tecla de Kitzingen: abadesa procedente de Inglaterra, vinculada a la evangelización de Germania, con dirección de monasterios en Ochsenfurt y Kitzingen.
- Beato Gonzalo de Lagos: presbítero de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, dedicado a la formación cristiana de niños y personas sin instrucción en Portugal.
- Santa Magdalena de Nagasaki: virgen y mártir, joven cristiana japonesa que promovió la fe y sufrió el martirio en Nagasaki tras trece días de tormento.
- Beato Narciso Basté Basté: presbítero y mártir jesuita, martirizado en Valencia durante la persecución religiosa de 1936.
Significado litúrgico
En el santoral del 15 de octubre, la conmemoración de Santa Teresa de Jesús remite tanto a su condición de doctora de la Iglesia como a la tradición carmelitana. En celebraciones parroquiales y encuentros de catequesis, su memoria suele recordar que la formación cristiana se apoya en la lectura y en la vida de oración interpretadas desde criterios eclesiales.
La presencia en el calendario de obispos como San Barses de Edesa y San Severo de Tréveris subraya el papel de la defensa doctrinal en momentos de conflicto. En Ceuta, estas memorias se traducen en misas y plegarias que integran la rememoración de los santos en la práctica comunitaria.