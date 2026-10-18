El santoral católico celebra hoy, 19 de octubre, a San Pablo de la Cruz, presbítero. Destaca por su vida de penitencia y por su devoción a la Pasión de Cristo.
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Este lunes corresponde a la conmemoración de San Pablo de la Cruz, una figura asociada a la espiritualidad de la Pasión y a la renovación del seguimiento cristiano en clave contemplativa y misionera.
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San Pablo de la Cruz
San Pablo de la Cruz fue un sacerdote italiano que se distinguió por su compromiso con la penitencia y por su dedicación a la Pasión de Cristo. Su vida religiosa quedó marcada por una forma de orar y de vivir el Evangelio centrada en el misterio pascual.
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Una de las señas de identidad de su testimonio es la fundación de la Congregación de la Pasión. Con el tiempo, sus miembros han sido conocidos como pasionistas, vinculados a una espiritualidad que pone el acento en el sufrimiento redentor y en la contemplación.
En la tradición cristiana, su figura se presenta como modelo de consagración sacerdotal orientada a la conversión interior. Su manera de entender el ministerio conjuga el rigor espiritual con la cercanía al misterio de la Pasión.
La conmemoración de hoy sirve para recordar cómo el carisma de San Pablo de la Cruz ha influido en la vida religiosa de los pasionistas, sosteniendo una práctica de oración y de fidelidad al seguimiento de Cristo.
Otros santos que se celebran el 19 de octubre
- Santos Juan de Brébeuf, Isaac Jogues y compañeros: mártires vinculados a la Compañía de Jesús, misioneros en América del Norte durante el siglo XVII.
- San Joel: profeta del Antiguo Testamento, asociado tradicionalmente con el día del Señor y la efusión del Espíritu.
- Santos Tolomeo, Lucio y un compañero: mártires cristianos condenados a muerte en Roma durante el gobierno del emperador Antonino Pío.
- San Asterio de Ostia: mártir venerado en Ostia, en la región italiana del Lacio.
- Santos Sabiniano y Potenciano: mártires, venerados como primeros pastores de la comunidad cristiana de Sens en la antigua Galia.
- San Varo de Egipto: soldado y mártir; asistió a eremitas encarcelados y compartió el martirio.
- San Grato de Oloron: obispo de Oloron, vinculado al Concilio de Agde durante el reinado del rey visigodo Alarico II.
- San Etbino de Bretaña: monje, venerado por su vida de retiro y oración en Bretaña.
- San Verano de Cavaillon: obispo de Cavaillon, recordado por su atención a los enfermos.
- San Aquilino de Evreux: obispo; pasó de soldado a dedicarse a obras de caridad y fue elegido obispo de Evreux.
- Santa Frideswida de Oxford: virgen y abadesa, religiosa inglesa que dirigió comunidades monásticas en Oxford.
- Beata Inés de Jesús Galand: virgen dominica francesa y priora del monasterio de Langeac.
- Beato Tomás Hélye: presbítero, sacerdote francés dedicado al ministerio pastoral, la oración y la penitencia, venerado especialmente en Normandía.
- San Felipe Howard: mártir, noble inglés venerado por su martirio.
- San Lucas Alfonso Gorda: misionero dominico martirizado en Nagasaki, Japón.
- San Mateo Kohioye: religioso japonés martirizado en Nagasaki.
- San Joel: profeta, figura vinculada al anuncio del día del Señor y la efusión del Espíritu.
- San Asterio de Ostia: mártir de Ostia.
Devoción popular y significado litúrgico
En torno a San Pablo de la Cruz, es frecuente que en parroquias y comunidades se destaque su vinculación con la Pasión de Cristo. La conmemoración del 19 de octubre suele reforzar prácticas de oración centradas en el misterio pascual y en la penitencia, en línea con el carisma pasionista asociado al sacerdote italiano.