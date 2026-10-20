El santoral católico celebra hoy, 21 de octubre, a Santa Úrsula y compañeras, vírgenes y mártires, dentro de una tradición vinculada a Colonia. La jornada recuerda a un grupo venerado como mártir y a Úrsula como figura principal del mismo.

Lee tambien: Santa Eduvigis: duquesa de Silesia

Miércoles 21 de octubre, sin entrar en otros aspectos del calendario, es una fecha destacada para la devoción a las vírgenes mártires veneradas en Colonia (Alemania). En la tradición, se asocia a Úrsula con la existencia de una basílica erigida en la ciudad.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Santa Úrsula y compañeras (vírgenes y mártires)

La conmemoración de Santa Úrsula y sus compañeras se formula, en el relato tradicional, como el honor a un grupo de vírgenes veneradas como mártires. Su culto se asocia especialmente a Colonia, en Alemania.

Lee tambien: Santa Teresa de Jesús: Escritora mística y doctora de la Iglesia | Santoral 15 de octubre

Según la tradición, Úrsula es considerada la principal representante del grupo. En su honor, se menciona la construcción de una basílica en Colonia, ciudad que quedó como referencia para la devoción.

Esta celebración se integra en el modo en que la Iglesia transmite, a través del santoral, figuras y relatos vinculados a comunidades cristianas que fomentaron la memoria de los mártires y la veneración de sus testimonios.

De cara a la práctica devocional, el recuerdo de Santa Úrsula y compañeras invita a poner en el centro la fidelidad y la constancia, propio de las conmemoraciones de mártires y vírgenes en el calendario litúrgico.

Otros santos que se celebran el 21 de octubre

Santos Dasio, Zótico y Cayo : mártires cristianos vinculados al servicio del emperador Diocleciano en Nicomedia .

: mártires cristianos vinculados al servicio del emperador en . San Hilarión : abad , discípulo de la tradición eremítica de san Antonio Abad .

: , discípulo de la tradición eremítica de . San Malco : monje y asceta que vivió cerca de Antioquía de Siria .

: y asceta que vivió cerca de . San Severino de Burdeos : obispo procedente de Oriente que llegó a Burdeos .

: procedente de Oriente que llegó a . Santa Cilina de Laon : viuda , venerada por la tradición cristiana en la región francesa de Laon .

: , venerada por la tradición cristiana en la región francesa de . San Viator de Lyon : lector de la Iglesia de Lyon , discípulo de san Justo .

: de la Iglesia de , discípulo de . San Vendelino de Tréveris : eremita , venerado cerca de Tréveris en el territorio de la actual Alemania.

: , venerado cerca de en el territorio de la actual Alemania. San Mauronto de Marsella : obispo de Marsella y abad del monasterio de San Víctor .

: de y abad del monasterio de . Beato Pedro Capucci : presbítero de la Orden de Predicadores, con ministerio en Cortona .

: de la Orden de Predicadores, con ministerio en . San Pedro Yu Tae-chol : mártir coreano, martirizado en Seúl a los trece años.

: coreano, martirizado en a los trece años. Santa Laura Montoya: virgen y fundadora, misionera colombiana y canonizada por el papa Francisco en 2013.

Significado litúrgico

La conmemoración de Santa Úrsula y compañeras se entiende como una jornada de memoria de mártires, con especial atención al culto que la tradición vincula a Colonia. Junto a otras figuras del 21 de octubre, la Iglesia mantiene viva la referencia a abades, obispos, vírgenes y mártires mediante lecturas y celebraciones que sostienen la devoción de cada región cristiana.

Te puede interesar