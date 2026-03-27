Este viernes 27 de marzo nos encontramos en plena Cuaresma, tiempo de preparación hacia la Pascua que invita a la conversión y el encuentro con Dios. La Iglesia católica conmemora hoy la memoria de San Ruperto de Salzburgo, considerado el apóstol de Austria y una figura fundamental en la evangelización de las tierras germánicas durante el siglo VIII.

La jornada se completa con otros santos y beatos que enriquecen este día con sus testimonios de fe, desde mártires de los primeros siglos hasta religiosos que dedicaron su vida al servicio de los más necesitados.

San Ruperto de Salzburgo, apóstol de Austria

San Ruperto nació hacia el año 660 en una familia noble de Worms, en el actual territorio alemán. Desde joven mostró una profunda inclinación religiosa que le llevaría a recibir la ordenación sacerdotal y, posteriormente, a ser nombrado obispo de su ciudad natal. Su vida cambiaría radicalmente cuando el duque Teodo II de Baviera le invitó a evangelizar sus territorios, una misión que aceptó con entusiasmo apostólico.

Hacia el año 696, Ruperto llegó a las tierras que hoy conforman Austria, encontrando un panorama desolador desde el punto de vista cristiano. Las invasiones bárbaras habían destruido gran parte de la infraestructura eclesiástica anterior, y la población vivía en un sincretismo religioso que mezclaba elementos paganos con restos del cristianismo. Con una estrategia pastoral inteligente, San Ruperto eligió la antigua ciudad romana de Iuvavum como centro de su actividad misionera, refundándola con el nombre de Salzburgo.

La labor evangelizadora de San Ruperto se caracterizó por su enfoque integral: no solo predicaba el Evangelio, sino que estableció estructuras duraderas para el crecimiento de la fe. Fundó el monasterio de San Pedro en Salzburgo, que se convertiría en el núcleo de irradiación cultural y religiosa de toda la región. Además, con la colaboración de su sobrina Santa Erentrudis, estableció el monasterio femenino de Nonnberg, creando así una red de centros espirituales que perdurarían durante siglos.

San Ruperto falleció el 27 de marzo del año 710, dejando tras de sí una obra evangelizadora sólida que transformó completamente el panorama religioso de Austria. Su legado trasciende lo puramente espiritual: los monasterios que fundó se convirtieron en centros de cultura, educación y desarrollo económico, sentando las bases de lo que sería la Austria cristiana medieval. La catedral de Salzburgo conserva sus reliquias, y su festividad sigue siendo una de las más importantes en el calendario litúrgico austriaco.

Otros santos y beatos del día

San Juan de Egipto (siglo IV): Ermitaño del desierto egipcio conocido por su vida ascética extrema y sus dones proféticos, consultado por emperadores y obispos de su tiempo.

(siglo IV): Ermitaño del desierto egipcio conocido por su vida ascética extrema y sus dones proféticos, consultado por emperadores y obispos de su tiempo. San Haborio (siglo VI): Monje irlandés que participó en la evangelización de Escocia, destacado por su labor misionera en las tierras altas escocesas.

(siglo VI): Monje irlandés que participó en la evangelización de Escocia, destacado por su labor misionera en las tierras altas escocesas. Santo Tomás de Canterbury : En algunas tradiciones locales se recuerda en esta fecha al mártir inglés del siglo XII, aunque su festividad principal se celebra el 29 de diciembre.

: En algunas tradiciones locales se recuerda en esta fecha al mártir inglés del siglo XII, aunque su festividad principal se celebra el 29 de diciembre. San Juan Damasceno el Joven (siglo IX): Monje bizantino y defensor de las imágenes sagradas durante la crisis iconoclasta, continuador de la obra teológica de su homónimo más famoso.

Un día para recordar la evangelización de Europa

La figura de San Ruperto de Salzburgo nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñaron los monjes misioneros en la configuración de la Europa cristiana. Su ejemplo muestra cómo la evangelización auténtica no se limita a la predicación, sino que incluye la creación de estructuras educativas, culturales y sociales que permitan el florecimiento integral de las personas y las comunidades.

En este tiempo cuaresmal, la memoria de estos santos nos recuerda que la conversión personal debe ir acompañada del compromiso por transformar las estructuras sociales, llevando el Evangelio a todos los ámbitos de la vida humana. La obra de San Ruperto en Austria sigue siendo un modelo de cómo la fe cristiana puede ser fermento de civilización y progreso auténtico.