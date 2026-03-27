El precio de la luz este viernes 27 de marzo se sitúa en una media de 0,1322 euros por kilovatio hora, marcando una jornada de coste moderado que ofrece buenas oportunidades de ahorro para los consumidores domésticos que sepan elegir bien sus horarios de consumo.

La jornada presenta un comportamiento típico de día laborable, con franjas muy económicas durante las primeras horas y un pico de coste notable en el horario de mayor demanda vespertina. El semáforo energético marca color amarillo, indicando un día de precio intermedio que requiere cierta planificación para optimizar el gasto eléctrico.

Las mejores horas para ahorrar en la factura eléctrica

Los consumidores que busquen minimizar su gasto eléctrico deberán aprovechar la franja de 06:00 a 07:00 horas, que registra el precio más bajo del día con 0,0786 euros/kWh. Esta hora representa el momento ideal para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como la lavadora o el lavavajillas.

Por el contrario, será fundamental evitar el consumo intensivo entre las 20:00 y 21:00 horas, cuando el precio alcanza su máximo diario de 0,2476 euros/kWh, más del triple que en la hora más económica. Durante toda la madrugada, desde medianoche hasta las 8:00 horas, los precios se mantienen especialmente competitivos, con valores que oscilan entre los 7,86 y los 8,62 céntimos por kilovatio hora.

Evolución del precio por tramos del día

La madrugada arranca con precios contenidos en torno a los 8 céntimos y se mantiene estable hasta alcanzar su mínimo diario entre las 6 y 7 de la mañana. Durante la mañana, los precios experimentan un ligero incremento desde las 8:00 horas, con una subida más pronunciada a partir de las 10:00 horas, cuando superan los 17 céntimos.

La tarde presenta valores moderados entre las 14:00 y 17:00 horas, con precios que rondan los 10-11 céntimos, ofreciendo una segunda oportunidad de ahorro para quienes no puedan aprovechar la madrugada. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas comienza una escalada que culmina en el pico vespertino.

La noche muestra el comportamiento más volátil, con el precio más caro del día entre las 20:00 y 21:00 horas, seguido de una caída progresiva que permite cerrar la jornada con valores más asumibles en torno a los 13,76 céntimos.

Precio de la luz por horas este viernes 27 de marzo