El precio de la luz este viernes 27 de marzo marca una jornada de contrastes, con un precio medio de 0,1322 €/kWh que se sitúa en niveles intermedios. El semáforo eléctrico muestra color amarillo, indicando precaución en el consumo durante las horas de mayor demanda.

La jornada presenta diferencias muy significativas entre las horas más económicas y las más caras, con un pico máximo que alcanza los 0,2476 €/kWh en plena hora punta de la tarde. Esta variación del 215% entre la hora más barata y la más cara hace especialmente importante planificar el consumo doméstico.

Las mejores horas para ahorrar en la factura

Los usuarios que busquen reducir su factura eléctrica deben aprovechar la madrugada y las primeras horas de la mañana. La hora más económica del día se registra entre las 06:00 y las 07:00 horas, con un precio de 0,0786 €/kWh, lo que la convierte en el momento ideal para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo.

Por el contrario, la hora que conviene evitar a toda costa es la franja de 20:00 a 21:00 horas, cuando el precio se dispara hasta los 0,2476 €/kWh. Esta diferencia de más del 200% respecto a las horas baratas hace recomendable retrasar el uso del horno, la lavadora o el lavavajillas hasta las horas nocturnas.

Evolución del precio por tramos del día

La madrugada arranca con precios contenidos en torno a los 0,08 €/kWh, manteniéndose estables hasta las primeras horas de la mañana. La franja nocturna se confirma como la más económica del día, especialmente entre las 06:00 y las 08:00 horas.

A partir de las 08:00 horas se produce la primera subida del día, con los precios escalando hasta superar los 0,10 €/kWh. La mañana presenta el primer pico significativo entre las 10:00 y las 14:00 horas, con valores que rondan los 0,17 €/kWh.

La tarde ofrece un respiro temporal entre las 14:00 y las 18:00 horas, con precios que bajan hasta los 0,11 €/kWh. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas comienza la escalada hacia los valores máximos de la jornada, culminando en la franja de 20:00 a 21:00 horas con el pico más elevado.

Precio de la luz por horas